Dürüst insanlar duygularını açıkça ifade etmeyi tercih eder ve konuşmanın gücünü, nasıl yardımcı olabileceğini veya zarar verebileceğini anlarlar. Bunun yerine, insanlara şüpheyle yaklaşmazlar ve başkalarının da kendileri için aynı şeyi yapmasını umarlar. Birinin yanlış bir şey yaptığını düşünseler bile, onu yargılamak için acele etmezler veya kötü niyetli olduğunu varsaymazlar.

Kaynak: MYSTİCAL RAVEN