Roger Waters, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile Filistin bayrağı açtı

PETRO'DAN WATERS'A DESTEK

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, 19 Kasım'daki açıklamasında, Roger Waters'ın Filistin'in haklarını savunduğu için ülkesinin başkenti Bogota'da hiçbir otel tarafından kabul edilmediğini belirtmiş, "Bu demokrasi midir? Uluslararası hak mıdır? Hitler'in Yahudi halkına yaptığının aynısının şu anda dillendirmemesi için uluslararası karşıt bir dayanışma yapılıyor" demişti.

Roger Waters'ın, ülkesinde konser vermesi için her türlü desteği kendisine sağlayacağını söyleyen Gustavo Petro, otellerin Waters'ı kabul etmemesi halinde kendisinin devreye gireceğini bildirmişti.

Fotoğraflar: AA