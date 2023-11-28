George Roger Waters'ı Şili’de Filistinliler karşıladı

Palestino Spor Kulübü'nün sosyal medya hesabı X'ten yapılan paylaşıma göre; kulüp yetkililerince George Roger Waters'a Filistin haritasının yer aldığı kulübün forması takdim edildi.

"MİNNETTARIZ"

Filistin'e yönelik desteği dolayısıyla Waters'a teşekkür eden kulüp yetkilileri, "Şili'de bulunduğu sürede İngiliz sanatçıyı ziyaret ettik ve ona dünyanın en güzel formasını hediye ettik. Filistin'e destek verdiğiniz için ve halkın sesini duyurduğunuz için size minnettarız" ifadelerini kullandı.