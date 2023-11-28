George Roger Waters'ı Şili’de Filistinliler karşıladı
İngiliz müzisyen ve besteci George Roger Waters'a, Şili'yi ziyaretinde ülkedeki Filistinlilerin kurduğu "Palestino Futbol Kulübünün forması" hediye edildi
Palestino Spor Kulübü'nün sosyal medya hesabı X'ten yapılan paylaşıma göre; kulüp yetkililerince George Roger Waters'a Filistin haritasının yer aldığı kulübün forması takdim edildi.
"MİNNETTARIZ"
Filistin'e yönelik desteği dolayısıyla Waters'a teşekkür eden kulüp yetkilileri, "Şili'de bulunduğu sürede İngiliz sanatçıyı ziyaret ettik ve ona dünyanın en güzel formasını hediye ettik. Filistin'e destek verdiğiniz için ve halkın sesini duyurduğunuz için size minnettarız" ifadelerini kullandı.
FİLİSTİN'E DESTEK VERMİŞTİ
Pink Floyd'un efsanevi solisti ve baş gitaristi Waters, dünya turu kapsamında 25-26 Kasım'da Monumental Stadyumu'nda konser vermişti.
Konserleri sırasında Filistin'e destek olan Waters, İsrail'i destekleyen hesaplar tarafından "Yahudi düşmanı" ilan edilmişti.
ŞİLİ'DE YAŞAYAN FİLİSTİNLİLERİN KURDUĞU 'PALESTİNO' FUTBOL TAKIMI
1900'lü yıllarda Şili'ye göç eden 500 bine yakın Filistinlinin başkent Santiago'da 1920'de kurduğu Palestino Spor Kulübü (Club Deportivo Palestino), Şili futbolunda köklü bir konuma sahip. Kulübün 1955 ve 1958'de olmak üzere 2 şampiyonluğu bulunuyor.
Çoğu Osmanlı İmparatorluğu vatandaşı göçmenler, bu sebepten yeni ülkelerinde "Los Turcos" olarak anılıyor.
Fotoğraflar: AP, AA, Instagram