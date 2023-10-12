George Gardi'den Galatasaray için Sadio Mane itirafı

NDOMBELE - ZIYECH - SANCHEZ

"Galatasaray'a gelen uzun yıllar önce başlayan bir çalışmanın meyveleri. Ziyech iki yıl önce konuşmaya başladığım bir oyuncuydu, Sanchez ve Ndombele ise transfer dönemi başlamadan önce bile benim Galatasaray'a tekliflerimdi. Bu tür durumlarda dinamikler her şeydir, Ziyech aylar önce bir PSG oyuncusu olabilirdi ya da Arabistan'da büyük bir yıldız olabilirdi. Avrupa'daki ve dünyadaki tüm kulüplerin kalite ararken İngiliz kulüplerine baktığını göz önünde bulundurmalısınız, elit Premier takımlardan üç oyuncuyu Türkiye'ye getirmek bir dağa tırmanmak gibidir. Galatasaray'ın tekliflerimi kabul etmesinden gurur duyuyorum. Ziyech'i 0'dan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak getirdim; Ndombele, bir İtalya Şampiyonundan bahsediyoruz, 0'dan kısmen karşılanan bir maaşla kiralık olarak; ve Sanchez kalıcı olarak geldi. Bu koşullar altında onları ateşli biçimde isteyen başka kulüpler de varken Galatasaray'a getirmem çok gurur verici."