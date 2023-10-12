Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        24
        Galatasaray
        GS
        22
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        17
        Beşiktaş
        BJK
        16
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        14
        Trabzonspor
        TS
        12
        Kasımpaşa
        KSM
        12
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        10
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        10
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        MKE Ankaragücü
        MKE
        9
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        9
        Rams Başakşehir
        İBFK
        7
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        6
        Gaziantep FK
        GFK
        6
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        4
        İstanbulspor
        İST
        2
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        1
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray George Gardi'den Galatasaray için Sadio Mane itirafı - Galatasaray Haberleri

        George Gardi'den Galatasaray için Sadio Mane itirafı

        Mauro Icardi, Nicolo Zaniolo, Hakim Ziyech gibi transferlerde de rol alan uluslararası transfer aracısı George Gardi, Galatasaray'ın bu yaz yaptığı transferler ile ilgili TuttoMercatoWeb'e açıklamalar yaptı ve itirafta bulundu!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2023 - 15:50 Güncelleme: 12.10.2023 - 15:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Galatasaray'ın son iki sezonda gerçekleştirdiği transferlerde pay sahibi olan uluslararası menajer George Gardi, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Gardi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

          "Mauro Icardi, geçen sezon bitmeden önce geleceği için ilk tercihinin Galatasaray olduğunu söylemişti. Bu yaz yaşanan her şey, onun prensip sahibi bir insan olduğunu tekrar ispat etti."

        • 2

          "Icardi'ye Galatasaray'ın teklifinden 5 kat daha fazla teklifler geldi, astronomik teklifleri geri çevirdi. PSG'ye de Galatasaray'ın önerdiğinden 2 kat fazla teklifler yapıldı ama Icardi'nin duruşu nedeniyle PSG, Galatasaray'dan istediği rakamı düşürdü."

        • 3

          "Mauro'nun Galatasaray taraftarlarına duyduğu sevgi ve kulübün rekabetçi, hırslı vaatleri bu tercihi belirledi. Bu koşullar var olduğu sürece, bu güzel hikayeyi sorgulamak için hiçbir neden olmayacak."

        • 4

          "TÜRKİYE'NİN STATLARI DAHA İYİ"

          "Statların neredeyse tamamı devlete ait olmasına rağmen Türkiye'deki spor tesislerinin durumu İtalya'nın çok ilerisinde. Hemen hepsi modernize edilmiş ya da yeni yapılmış durumda. Umuyoruz ki İtalya da bu seviyeye Dünyanın en çok futbol seven iki ülkesi diyebilirim."

        • 5

          "ZANIOLO'NUN HAYALİ PREMIER LİG'Dİ"

          "Zaniolo, Şampiyonlar Ligi’ne gitmek ve şampiyon olmak için Türkiye'ye geldi. Zaniolo'nun hayali Premier Lig'de oynamaktı. Zaniolo için çok sayıda teklif vardı. Galatasaray ve Zaniolo, birlikte en iyi çözüme karar verdiler, bu da muhtemelen Türk futbol tarihinin en büyük satışı olacak, birkaç ay içinde kulübün kasasına iki kat kar kazandırabilecek bir oyuncu."

        • 6

          NDOMBELE - ZIYECH - SANCHEZ

          "Galatasaray'a gelen uzun yıllar önce başlayan bir çalışmanın meyveleri. Ziyech iki yıl önce konuşmaya başladığım bir oyuncuydu, Sanchez ve Ndombele ise transfer dönemi başlamadan önce bile benim Galatasaray'a tekliflerimdi. Bu tür durumlarda dinamikler her şeydir, Ziyech aylar önce bir PSG oyuncusu olabilirdi ya da Arabistan'da büyük bir yıldız olabilirdi. Avrupa'daki ve dünyadaki tüm kulüplerin kalite ararken İngiliz kulüplerine baktığını göz önünde bulundurmalısınız, elit Premier takımlardan üç oyuncuyu Türkiye'ye getirmek bir dağa tırmanmak gibidir. Galatasaray'ın tekliflerimi kabul etmesinden gurur duyuyorum. Ziyech'i 0'dan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak getirdim; Ndombele, bir İtalya Şampiyonundan bahsediyoruz, 0'dan kısmen karşılanan bir maaşla kiralık olarak; ve Sanchez kalıcı olarak geldi. Bu koşullar altında onları ateşli biçimde isteyen başka kulüpler de varken Galatasaray'a getirmem çok gurur verici."

        • 7

          "12 AYDA NEREDEN NEREYE"

          "Galatasaray kötü bir dönemden geçiyordu: ligde on üçüncü sırada, 3-4 maçtır galibiyet alamıyordu, Campos'un dehasının bile yeniden canlandırmayı başaramadığı bir zihniyet vardı. Bu durumdan 12 ay içinde Old Trafford'da Şampiyonlar Ligi'nde galibiyete ulaştık. Söyleyebileceğim şey, bunun arkasında çok fazla çalışma olduğu ve bu ilişki devam edebilirse memnun olacağım."

        • 8

          VECINO VE TORREIRA SÖZLERİ!

          "Transfer piyasasının son birkaç gününde tüm mantıklı ve uygulanabilir yollar araştırıldı. Vecino, Galatasaray için potansiyel olarak değerli bir oyuncuydu, çünkü Başkan Lotito ile bir rakam da anlaşmıştım. Torreira'ya gelince, Temmuz ayında Lazio'dan bir teklif vardı ama Galatasaray için değerliydi ve geri çevrildi."

        • 9

          Vecino bir fikirdi, sonra Ndombele seçildi. Transfer dönemi sırasında buna benzer başka fikirler var mıydı?

          "Bu normaldir, çünkü bir müzakerenin sonucu, sonuçlanmadan asla bilinemez. Görüştüğüm ve müzakereye dahil olan isimler arasında, farklı nedenlerle müzakereye katılmamış olan Sadio Mané, Dybala, Amrabat'ı sayabilirim."

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "İsrail Şam ve Halep Havalimanını vurdu"
        "İsrail Şam ve Halep Havalimanını vurdu"
        Habertürk ekibi çatışma hattında
        Habertürk ekibi çatışma hattında
        TBMM'de Gazze oturumu
        TBMM'de Gazze oturumu
        Feci kaza! TIR kayalara çarpıp parçalandı!
        Feci kaza! TIR kayalara çarpıp parçalandı!
        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        Milliler liderlik için sahada!
        Milliler liderlik için sahada!
        Taksiciye önce ceza sonra tahliye
        Taksiciye önce ceza sonra tahliye
        Dört bir yanından tarih fışkıran kent!
        Dört bir yanından tarih fışkıran kent!
        Umalım ki sorun Arda Güler'de olsun
        Umalım ki sorun Arda Güler'de olsun
        10 yıldır haberi var
        10 yıldır haberi var
        Böyle baba olmaz olsun! 61 yıl 9 ay hapis!
        Böyle baba olmaz olsun! 61 yıl 9 ay hapis!
        İsrail'e dua isterken Gazze fotoğrafı paylaştı
        İsrail'e dua isterken Gazze fotoğrafı paylaştı
        Halil Falyalı cinayeti davasında sıcak gelişme!
        Halil Falyalı cinayeti davasında sıcak gelişme!
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Osmangazi Köprüsü'nde feci kaza! Yaralılar var
        Osmangazi Köprüsü'nde feci kaza! Yaralılar var
        Dikkat! 2025 yılında her 4 çocuktan birinde olabilir!
        Dikkat! 2025 yılında her 4 çocuktan birinde olabilir!
        Önce nikâh, sonra hayır konseri
        Önce nikâh, sonra hayır konseri
        Oğlunu bisiklet üzerinde öldüren baba konuştu! İşte cinayetin nedeni!
        Oğlunu bisiklet üzerinde öldüren baba konuştu! İşte cinayetin nedeni!
        IMEI iptal kararının sebebi nedir?
        IMEI iptal kararının sebebi nedir?
        MHR yeni modelle halka açılıyor
        MHR yeni modelle halka açılıyor
        Habertürk Anasayfa