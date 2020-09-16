İtalyan ekibinin yaptığı açıklamada, belirli şartlar karşılandığında satın alma maddesinin devreye gireceğini ve oyuncunun bonservisinin resmen alınacağı kaydedildi. Öte yandan Sloven oyuncuyla 2024'e kadar sözleşme imzalandığı bilgisi de paylaşıldı.

2019 yılının Ocak ayında Empoli'den Fenerbahçe'ye transfer olan Miha Zajc için sarı-lacivertliler 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.