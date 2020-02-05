Reuters

Generica İlaç, Novartis'in Gebze'deki iki üretim tesisinden birini satın almak için sözleşme imzaladı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, satın alma bedeline ilişkin bir bilgi yer almadı. Devir işleminin ardından tesise yatırım yaparak ihracata ağırlık vereceklerini belirten Generica İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Alp Karaağaç satın almayla birlikte portföylerine ve

pazara yeni eşdeğer ve OTC ürünleri eklemeyi hedeflediklerini söyledi.

'AMAÇ VERİMLİLİĞİ ARTIRMAK'

Novartis Grup Türkiye Başkanı Altan Demirdere de, "Halen Türkiye'de mevcut dört üretim tesisimizi konsolide ediyor ve ikiye indiriyoruz. Burada amacımız verimliliğimizi artırmak. Türkiye'deki tesislerimizde toplam üretimimiz ve ihracatımız önümüzdeki yıllarda da artarak devam edecek" dedi.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, Generica İlaç akut ve kronik pazarlarda orijinal, eşdeğer ve OTC ilaçlardan oluşan ürün portföyü ile faaliyet gösteriyor.