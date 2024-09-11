GSS PRİM BORCU NEDEN OLUR?

GSS primleri çalışan insanlar için iş veren tarafından ödenir. Ancak çalışmayan insanların bu borcu kendisinin ödemesi gerekir. Aylık olarak ödenmesi gereken bu primler ödenmediğinde GSS borcu doğar ve prime gecikme zammı uygulanır. Çalışmayan kişilerin borç ile karşılaşmaması ise ancak gelir testi ile mümkündür.