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        Haberler Bilgi Ekonomi Genel Sağlık Sigortası (GSS) e-devlet prim borcu sorgulama ekranı: GSS prim borcu neden olur, kimler öder?

        GSS prim borcu neden olur? E-devlet GSS prim borcu sorgulama ekranı

        Türkiye'de zorunlu olarak uygulanan Genel Sağlık Sigortası nedeniyle bazı vatandaşların ödenmemiş prim borcu çıkabiliyor. 2012'de getirilen yeni kanunla kişi çalışmasa bile primlerin ödenmesi zorunlu kılınıyor. Peki, GSS prim borcu sorgulama nereden yapılır? İşte, e-devlet GSS prim borcu sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2024 - 13:38 Güncelleme: 11.09.2024 - 13:38
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        • 1

          1 Ocak 2012 tarihinde Genel Sağlık Sigortasına (GSS), ödeme zorunluluğu getirildi. Vatandaşlar GSS kapsamında kalmıyorsa veya çalışmıyorsa ödenmemiş GSS prim borcu ile karşılaşabiliyor. Peki, GSS prim borcu nasıl ve nereden sorgulanır? İşte, e-devlet GSS prim borcu sorgulama ekranı...

        • 2

          GENEL SAĞLIK SİGORTASI (GSS) BORCU NEDİR?

          Genel sağlık sigortası; kişilerin sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağlayan sigortayı ifade etmektedir. GSS, Türk vatandaşları için zorunludur.

        • 3

          GSS PRİM BORCU NEDEN OLUR?

          GSS primleri çalışan insanlar için iş veren tarafından ödenir. Ancak çalışmayan insanların bu borcu kendisinin ödemesi gerekir. Aylık olarak ödenmesi gereken bu primler ödenmediğinde GSS borcu doğar ve prime gecikme zammı uygulanır. Çalışmayan kişilerin borç ile karşılaşmaması ise ancak gelir testi ile mümkündür.

        • 4

          GSS PRİM BORCU SORGULAMA EKRANI

          GSS borcu, e-devlet üzerinden sorgulanır. Aşağıdaki linkten sorgulama sayfasına direkt erişim sağlayabilirsiniz.

          GSS PRİM BORCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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