SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ocak ve temmuz aylarında, bir önceki altı aylık dönemdeki enflasyon oranında artırılıyor. Memur maaşları ile memur emekli aylıklarındaki artış ise toplu sözleşmeye göre yapılıyor. Ancak, bir önceki altı aylık dönemde yapılan toplu sözleşme zammı enflasyonun altında kalırsa, aradaki fark maaş zammına yansıtılıyor. TÜİK aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklanmasıyla memur ve emekli maaşları da belli oldu. Peki, genel müdür maaşı ne kadar oldu? İşte 2021 Ocak ayı genel müdür maaş zammı

TEMMUZ ZAMMI ORANI NE KADARDI?

Memur maaşları ile emekli memur, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 5.75 oranında zam yapıldı. Memur maaşlarına yapılan zammın 4 puanı toplu sözleşmeden, 1.75 puanı da enflasyon farkından geldi.

2021 MEMUR MAAŞLARI, SSK, BAĞ-KUR VE MEMUR EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Memur maaşı ve emekli aylıklarında yapılacak artışlarda tüketici fiyat endeksi (TÜFE) dikkate alınıyor. Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına bu ay yüzde 8.36 oranında zam yapılacak. Memur maaşları ile Emekli Sandığı’ndan ödenen emekli aylıklarına da yüzde 7.36 oranında artış yapılacak.

2021 EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞLARI

Eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur maaşı 4 bin 230 TL’den 4.542 TL’ye yükselecek.

MEMUR MAAŞLARI NE OLACAK? UNVAN VE DERECE 2020 Temmuz 2021 Ocak Vali 13.818 14835 Genel müdür (1/4) 13.891 14.914 Şube müdürü (Lisans - 1/4) 7.301 7.839 Memur (Lisans - 9/1) 4.509 4.841 Öğretmen (1/4) 5.634 6.049 Kaymakam 1. sınıf (1/4) 12.712 13.648 Başkomiser (3/1) 7.296 7.833 Polis memuru (8/1) 6.388 6.859 Uzman doktor (1/4) 8.675 9.314 Hemşire (Lisans - 5/1) 5.465 5.868 Mühendis (1/4) 7.452 8.001 Teknisyen (Lise - 11/1) 4.692 5.038 Araştırma görevlisi (7/1) 7.075 7.596 Vaiz (1/4) 5.854 6.285 Avukat (1/4) 7.115 7.639 En düşük memur maaşı 4.230 4.542