Genel kültür seviyenizi test edecek ilginç bilgiler
Dünya hakkında belki de daha önce hiç duymadığınız ilginç bilgiler genel kültür seviyenizi bir üst seviyeye taşıyacak. Sıradışı gerçeklerden kaç tanesini daha önce duyduğunuzu öğrenebileceğiniz bu bilgiler genel kültür seviyenizi de sınayacak.
- 1
KURŞUN KALEMLE KAÇ KM ÇİZGİ ÇİZİLEBİLİR?
Ortalama bir kurşunkalem ile 56 km uzunluğunda bir çizgi çizilebilir.
- 2
2080 YILINDA DÜNYA NÜFUSU KAÇ OLUR?
2080 yılına kadar, dünya nüfusunun 15 milyarı bulması bekleniyor.
- 3
EVİNİZDEKİ TOZ PARÇALARI ASLINDA SİZSİNİZ
Evinizdeki toz parçaçıklarının çoğu sizden dökülen ölü derilerdir.
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- 4
KALÇA KEMİĞİ
İnsanların kalça kemiği betondan daha sağlamdır.
- 5
ZÜRAFALARIN DİLİ 53 CM'DİR
Zürafalar yaklaşık 53 cm'lik dilleri ile kendi kulaklarını temizleyebilir.
- 6
KELEBEKLERİN DEĞİL YUSUFÇUKLARIN ÖMRÜ KISADIR
Yusufçukların ömürleri yaklaşık 24 saattir.
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- 7
KAFALARINI ÇEVİRMEDEN ARKALARINI GÖREBİLİRLER
Yalnızca tavşanlar ve papağanlar kafalarını çevirmeden arkalarını görebilir.
- 8
TİMSAHLAR ASLINDA RENK KÖRÜ
Dünyanın en tehlikeli vahşi hayvanlarından birisi olan timsahlar aslında renk körüdür.
- 9
GÖZLERİ AÇIK UYURLAR
Yunuslar gözleri açık uyur.
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- 10
SICAK SU DAHA AĞIRDIR
Sıcak su, soğuk sudan daha ağırdır.
- 11
İKİ BİN YILDIZ GÖRMEK MÜMKÜN
Açık bir gecede, çıplak gözle iki bin ayrı yıldızı görmek mümkündür.