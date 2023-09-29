Gençlik ve Spor Bakanlığı da Altın Portakal'dan desteğini çekti

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Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı'ndan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı da Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne olan tepkisini dile getirdi. Bakanlık, 'Kanun Hükmü' adlı belgeselden dolayı gösterdiği tepkiyi şu şekilde dile getirdi: Belgesel yarışması bölümündeki 'Kanun Hükmü' adlı belgeselde mağduriyet algısı üzerinden FETÖ terör örgütü propagandası yapılması nedeniyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden desteğimizi çekmiş bulunmaktayız. Belgeselde FETÖ terör örgütü propagandası yapılmasına vesile olunması nedeniyle, tahsisi yapılan Antalya Spor Salonu'nun tahsisi iptal edilmiştir.

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