“Gençlerimizle yürüyoruz, yürümeye de devam edeceğiz”

Harekâtın 108. yıl dönümünde Türkiye’nin dört bir yanından gelen binlerce kişi Kars’ın Sarıkamış ilçesinin Soğanlı ve Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi'nde buluşarak ellerinde Türk bayraklarıyla şehitler için yürüdü.

1915 yılında Sarıkamış Harekâtı’nda şehit olan 90 bin Mehmetçik, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ‘Biz Hep Aynı İzdeyiz’ şiarıyla düzenlediği etkinliklerle anıldı.

Etkinliklere Ankara’dan Doğu Ekspresi ile katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu; gençler, sporcular, sanatçılar, bilim insanlarıyla çok güzel bir yolculuk geçirdiklerini ifade ederek “Heyecan bu sene Ankara’dan başladı” dedi.

Geçmiş ile gençleri buluşturmanın önemine değinen Kasapoğlu “108 yıl önceki o ortamı, oradaki zorlukları, imkânsızlıkları ve buna rağmen hiçbir tereddüt etmeden şahadete yürüyenleri bilmek lazım. İşte bu yürüyüşler, buluşmalar, bu bilinci artırma yönünde attığımız adımlar. Gençlerimiz de buna çok güzel bir şekilde sahip çıkarak, o anlamdaki bilinci diri tutarak hayalleriyle, hedefleriyle umutlarını büyütüyorlar. Biz de onların yanında oluyoruz” şeklinde konuştu.

Bakan Kasapoğlu “Gençlerle iletişimimiz gayet güzel. Elbette zamanı geldiğinde tartıştığımız konular var, zamanı geldiğinde hep birlikte coştuğumuz güçlü heyecanlar var. Ama inancımız, hedefimiz hep bir. Bu hedefe tıpkı burada Sarıkamış ruhunun kendisinde olduğu gibi birlik ruhuyla el ele, omuz omuza yürümeye devam ediyoruz, devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.