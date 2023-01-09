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“Gençlerimizle yürüyoruz, yürümeye de devam edeceğiz”

Türkiye Sarıkamış şehitleri için yürüdü... Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği Sarıkamış Harekatı'nın 108. yılı etkinlikleri kapsamında bir araya gelen binlerce kişi Sarıkamış şehitleri için gerçekleştirilen yürüyüşe katıldı. Haberturk.com’dan Burçak Orçun’un sorularını yanıtlayan Bakan Kasapoğlu “Bu yürüyüşler o dönemin zorluklarını anlamak, bilincine varmak için önemli. Gençlerimizle yürüyoruz yürümeye de devam edeceğiz” dedi

Giriş: 09.01.2023 - 12:38 | Güncelleme: ABONE OL
"Gençlerimizle yürüyoruz, yürümeye de devam edeceğiz"
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1915 yılında Sarıkamış Harekâtı’nda şehit olan 90 bin Mehmetçik, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ‘Biz Hep Aynı İzdeyiz’ şiarıyla düzenlediği etkinliklerle anıldı.

Harekâtın 108. yıl dönümünde Türkiye’nin dört bir yanından gelen binlerce kişi Kars’ın Sarıkamış ilçesinin Soğanlı ve Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi'nde buluşarak ellerinde Türk bayraklarıyla şehitler için yürüdü.

"GENÇLERİMİZLE YÜRÜYORUZ, YÜRÜMEYE DE DEVAM EDECEĞİZ"

Etkinliklere Ankara’dan Doğu Ekspresi ile katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu; gençler, sporcular, sanatçılar, bilim insanlarıyla çok güzel bir yolculuk geçirdiklerini ifade ederek “Heyecan bu sene Ankara’dan başladı” dedi.

Geçmiş ile gençleri buluşturmanın önemine değinen Kasapoğlu “108 yıl önceki o ortamı, oradaki zorlukları, imkânsızlıkları ve buna rağmen hiçbir tereddüt etmeden şahadete yürüyenleri bilmek lazım. İşte bu yürüyüşler, buluşmalar, bu bilinci artırma yönünde attığımız adımlar. Gençlerimiz de buna çok güzel bir şekilde sahip çıkarak, o anlamdaki bilinci diri tutarak hayalleriyle, hedefleriyle umutlarını büyütüyorlar. Biz de onların yanında oluyoruz” şeklinde konuştu.

Bakan Kasapoğlu “Gençlerle iletişimimiz gayet güzel. Elbette zamanı geldiğinde tartıştığımız konular var, zamanı geldiğinde hep birlikte coştuğumuz güçlü heyecanlar var. Ama inancımız, hedefimiz hep bir. Bu hedefe tıpkı burada Sarıkamış ruhunun kendisinde olduğu gibi birlik ruhuyla el ele, omuz omuza yürümeye devam ediyoruz, devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

ŞEHİTLER ANISINA CANLI HEYKELLER

Törenler kapsamında düzenlenen 'Türkiye Şehitleriyle Yürüyor' etkinliğine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ile çok sayıda vatandaş ve asker katıldı.

Etkinlikler kapsamında İzmir Soğuk Heykel Atölyesi tarafından soğuk heykel performansı ile Sarıkamış Harekatı’nda şehit düşen askerlerin yaşadığı zorluklar canlandırıldı.

Kızılçubuk zirvesinden başlayan ve yaklaşık 5 kilometre süren yürüyüş Ayyıldız tören alanında yapılan konuşmalarla devam etti. Konuşmaların ardından tören çelik kanatlar gösterisiyle sona erdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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