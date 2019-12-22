Süper Lig'in 16. haftasında Gençlerbirliği, lider Sivasspor'u konuk ediyor. Saat 14.00'te başlayacak mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek. Son olarak sahasında Fenerbahçe'yi deviren Sivasspor, 7 maçlık galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Hamza Hamzaoğlu'nun gelişinin ardından toparlanarak son 6 haftada 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan Gençlerbirliği ise çıkışını sürdürmenin peşinde.

GENÇLERBİRLİĞİ - SİVASSPOR

STAT: Eryaman

SAAT: 14.00

YAYIN: beIN Sports 1

HAKEM: Halis Özkahya

GENÇLERBİRLİĞİ: Ertaç, Fabricio, Bjarsmyr, Toure, İbrahim, Yasin, Sessegnon, Sefa, Seuntjens, Candeias, Stancu

TEKNİK DİREKTÖR: Hamza Hamzaoğlu

SİVASSPOR: Samassa, Marcelo, Aaron, Caner, Uğur, Ziya, Hakan, Mert Hakan, Erdoğan, Fernando, Yatabare

TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay

25. RANDEVU

İki ekibin son mücadelesi 2017-2018 sezonunun ikinci devresinde oynanırken, Sivasspor, Gençlerbirliği'ni kendi evi ve seyircisi önünde 1-0 mağlup etmişti. Sivasspor ile Gençlerbirliği arasında oynanan karşılaşmalarda taraftarlar 5 kez sahadan 1-1 beraberlikle ayrılırken bu skor en fazla alınan sonuç oldu.

Sivasspor ile Gençlerbirliği arasındaki maçlar bol gollü geçiyor. İki ekip arasında oynanan karşılaşmalarda toplam 55 kez taraftarlar gol sevinci yaşadı. Sivasspor 24 maçta rakip fileleri 30 kez havalandırırken, kalesinde ise 25 gol gördü.

ÇALIMBAY'IN HAMZAOĞLU'NA ŞANSI TUTMUYOR

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Gençlerbirliği'nin hocası Hamza Hamzaoğlu ile karşılaştığı 8 Süper Lig maçının 6’sında sahadan mağlubiyetle ayrıldı. 1 maç Çalımbay’ın galibiyeti ile tamamlanırken, 1 karşılaşma da beraberlikle sona erdi. Çalımbay’ın Hamzaoğlu’na karşı bu 8 maçtaki tek galibiyeti Trabzonspor’u çalıştırdığı zaman gelmişti. Çalımbaylı Trabzon, Antalyaspor’u deplasmanda 2-1 mağlup etmişti.

SİVASSPOR'DA 4 EKSİK!

Karşılaşma öncesi Sivasspor’da 4 eksik bulunuyor. Sarı kart cezalısı olan kırmızı-beyazlıların başarılı oyuncuları Emre Kılınç ile Fatih Aksoy'un yanı sıra sakat olan Hugo Vieira ve Serhiy Rybalka, Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.