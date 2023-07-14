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        Gençler 'Seyahatsever' ile Çeşme'de ücretsiz tatil yapıyor

        Gençlik ve Spor Bakanlığının (GSB), gençlerin bakanlık yurtlarında ücretsiz konaklamasına imkan sağlayan Seyahatsever projesi kapsamında İzmir'in Çeşme ilçesine gelen gençler, denize sıfır konumdaki yurtta tatil yapma imkanı buluyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 14:45
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          Geçen yıl Türkiye'de 325 bin gencin faydalandığı Seyahatsever projesi kapsamında bu yıl da İzmir'i ziyaret etmek isteyenler, Çeşme'ye gelmeye başladı.

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          AA'nın haberine göre gençlerin en çok rağbet gösterdiği yerlerden biri, Türkiye'de 'tatil' deyince ilk akla gelen yerlerin başında olan Çeşme ilçesi oldu.

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          10 Temmuz'da başlayan ve 27 Ağustos'ta sona erecek projeyle, Türkiye'nin dört bir yanından Çeşme'ye gelenler, denize sıfır konumdaki yurda yerleşmeye başladı.

           

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          Cumhuriyet Mahallesi'ndeki yurda geldikten sonra yetkililerce karşılanan ve işlemleri yapılan gençler, Çeşme'de denizin tadını çıkarıyor.

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          Ücretsiz konaklamadan yararlanan öğrenciler, altın rengindeki plajları, mavi koyları, cumbalı taş evleri, sörf mekanları ve kaplıcalarıyla birbirinden farklı tatil seçeneklerini bir arada sunan Çeşme'de tatil hayalini gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyor.

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          GENÇLER MEMNUN

          İstanbul'dan gelen 26 yaşındaki Gizem Soylu, sosyal medyadan projeyi öğrendiğini ve hemen arayıp bilgi aldıktan sonra rezervasyon oluşturduğunu söyledi. Kendilerine bu imkanı sunan yetkililere teşekkür eden Soylu, şunları kaydetti:

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          "Arkadaşımla birlikte buraya geldik. Çok memnun kaldım. Aslında bu kadar büyük bir şey beklemiyordum ama içerideki hijyen, burada çalışan yetkililerin samimiyeti çok iyiydi gerçekten. Biz gençlere böyle bir durumda bu tarz ücretsiz şeyler sunulması çok güzel.

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          Özellikle Çeşme gibi bir yerde. Çünkü biz daha önce çok araştırdık, fiyatlar çok yüksekti. Bu yüzden buradaki deneyimimiz için tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Bizim için güzel bir tatil oldu. Burada sınırlı değiliz. Her yere gidebiliriz. Hatta belki buradan başka bir tatil beldesine geçeriz."

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          Bu yıl tatili bir anlamda bedava yapmak imkanı bulduklarını aktaran Soylu, "Çünkü konaklamaya harcayacağımız parayı başka şekilde değerlendirebiliyoruz ki bu tarz tatil beldelerinde konaklamalar çok yüksek. Bu yüzden çok memnunuz" dedi.

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          Eylül Şahin de uzun zamandır bir tatil yapmak istediğini ama öğrenci olduğu maddi konuda zorluk çektiği için bunu gerçekleştiremediğini dile getirdi.

           

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          Seyahatsever projesini internette görünce hemen başvurduğunu ifade eden Şahin, "Benim için harika bir şey, çok samimi bir şekilde karşılandım. Burası çok güzel, denize sıfır, temizlik konusunda da harika, bunu kim düzenlediyse, kim yaptıysa Allah razı olsun. Gerçekten paramız cebimizde kalmış oldu" ifadelerini kullandı.

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