Gençler 'Seyahatsever' ile Çeşme'de ücretsiz tatil yapıyor

Özellikle Çeşme gibi bir yerde. Çünkü biz daha önce çok araştırdık, fiyatlar çok yüksekti. Bu yüzden buradaki deneyimimiz için tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Bizim için güzel bir tatil oldu. Burada sınırlı değiliz. Her yere gidebiliriz. Hatta belki buradan başka bir tatil beldesine geçeriz."