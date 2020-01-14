Genç yeteneklerden büyüleyici konser

ÇEV Sanat'ın 'Genç Yetenekler' projesi kapsamında eğitimlerini sürdüren Türkiye'nin üstün yetenekli genç müzisyenleri, verdikleri konserle ayakta alkışlandı

ÇEV Sanat'ın 'Genç Yetenekler' projesi kapsamında eğitimlerini sürdüren Türkiye'nin üstün yetenekli genç müzisyenleri, Zorlu PSM'de verdikleri konserde sanatseverleri büyüledi. Ünlü keman sanatçısı Ayla Erduran'ın onur konuğu olarak katıldığı unutulmaz gecede, projenin daimi destekçisi Halit Ergenç ve klasik müziğin yıldızlarından İngiliz Keman Sanatçısı Charlie Siem de 'Genç Yetenekler' ile aynı sahneyi paylaştı. 'Concert Artists Guild' yarışmasını kazanan ÇEV Sanat bursiyeri Çello Sanatçısı Cemal (Jemal) Aliyev solist olarak da yer aldığı konserde genç müzisyenler, uzun süre ayakta alkışlandı.

Çağdaş Eğitim Vakfı bünyesindeki ÇEV Sanat'ın kültür ve sanat alanında ülkemizi yurt dışında temsil eden üstün yetenekli genç müzisyenlerin eğitimlerine destek olmak ve onların birer dünyada yıldızı olabilmeleri yolunda gerekli imkanları sağlamak amacıyla 2009'da hayata geçirdiği 'Genç Yetenekler' projesi 11'inci konserini verdi. ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri'nin ev sahipliğinde ve QNB Finansbank ana sponsorluğunda Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde sahneye çıkan Türkiye'nin gururu genç müzisyenler, performanslarıyla izleyenleri hayran bıraktı.

Ünlü şef İbrahim Yazıcı'nın yönettiği Avrasya Filarmoni Orkestrası eşliğindeki konser, cemiyet, sanat ve iş dünyasından seçkin bir davetli topluluğunu buluşturdu. Geceye ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri, İcra Kurulu üyeleri Revna Demirören, Zeynep Üstünel, Ayşecan Özyeğin Oktay, Ayşe Alemdaroğlu, Canan Bolak, Dalia Garih, Feryal Gülman, Şah Yaycı, Müge Sevil'in de aralarında bulunduğu şu isimler katıldı; Pervin Ersoy, Sennur Dinçkök, Miray Daner, Pınar Deniz, Serkan Altunorak, Tanem Sivar, Tuba Ünsal, Mustafa Taviloğlu, Bülent Evcil, Nil Karaibrahimgil, Selma Ergeç, Aclan – Selda Acer, Banu Çarmıklı, Dilek Türker, İdil Atakol, Irmak Köseoğlu, Derya Karagülle, Dilek Hanif, Demet Hanif, Nazlı Bolak- Canan Bolak.

ÜNLÜ İSİMLER GENÇLERLE AYNI SAHNEDE

Sanat ve sinema dünyasının tanınmış simaları da bu önemli etkinlikte, ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil eden üstün yetenekli ‘Genç Yetenekler'i yalnız bırakmadı. Ünlü keman sanatçısı Ayla Erduran'ın onur konuğu olarak katıldığı konserde, projenin daimi destekçisi sinema oyuncusu Halit Ergenç ve klasik müziğin en parlak yıldızlarından İngiliz Keman Sanatçısı Charlie Siem de genç müzisyenlerle aynı sahneyi paylaştı.

AYAKTA ALKIŞANDILAR

Cihat Aşkın, Fazıl Say, Bülent Evcil ve İbrahim Yazıcı'dan oluşan Sanat Kurulu tarafından seçilen ve ÇEV Sanat tarafından eğitim desteği verilen genç yetenekler Cemal (Jemal) Aliyev (Viyolonsel),Arda Karakaya (Keman),Ezgi Sarıkçıoğlu (Keman),Gizem Sözeri (Kontrbas),Gülin Ataklı (Obua),Kazım Kaan Alıcıoğlu (Keman),Beren Gürcüoğlu (Piyano),Cansu Naz Eriş (Piyano),Arya Su Gülenç (Piyano) ve Adil Kerem Ünal (Piyano) özel gecede konuklara unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Konserde ayrıca geçtiğimiz Ekim ayında New York'ta düzenlenen 'Concert Artists Guild' yarışmasını kazanan ve aynı zamanda 'BBC Classical Artist' seçilen ÇEV Sanat bursiyeri Çello Sanatçısı Cemal (Jemal) Aliyev solist olarak da performans sergiledi. Türkiye'nin sanatta dünya markası olmaya üstün genç müzisyenleri, ortaya koydukları performansla sanatseverler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

ÇEV ve ÇEV Sanat Genç Yetenekler Projesi Hakkında:

1994 yılında kurulan Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV) tarafından ülkemizde eğitim, öğretim, kültür ve sanat alanlarında çok sayıda proje gerçekleştirilerek, ilköğretimden üniversiteye kadar 35 bini aşkın öğrenciye karşılıksız burs verilmiş ve verilmeye devam edilmektedir.

ÇEV Sanat ‘Genç Yetenekler' projesini 2009 yılında başlatarak ülkemizdeki on binlerce genci keşfederek, onların müzik, resim, edebiyat gibi kültür ve sanat alanlarındaki eğitimlerine destek olmaktadır. Sanat kurulunun danışmanlığında yapılan seçmeler sonucunda 40 üstün yetenekli genç müzisyen ÇEV Sanat ‘Genç Yetenekler' projesine dahil edilmiştir.

Proje kapsamında uluslararası birçok başarılara imza atarak bizleri gururlandıran ve gururlandırmaya devam eden gençler, kültür ve sanat elçilerimiz olarak ülkemizi dünyada temsil etmeye devam etmektedirler. Çağdaş Eğitim Vakfı, Türkiye'nin çağdaş yüzünü dünyada tanıtan gençlerin ilerledikleri bu yolda toplumun her kesiminin destek vermesini gerektiğine inanmaktadır.