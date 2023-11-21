Genç orkestra şefi Kerem Tunçer Öğretmenler Günü konserinde sahnede!

Keman sanatçısı ve orkestra şefi Kerem Tunçer, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'yla birlikte Öğretmenler Günü konserinde sahnede olacak.

23 Kasım saat 20.00'de Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek konserde genç şefe viyolada Burcu Evren Yazıcı, Mert Kurtçu ve Şirin Adım, kemanda Zeynep Soyberk solist olarak eşlik edecek.

Konser programında şu eserler yer alacak:

Johann Sebastian Bach Brandenburg Konçerto No. 6, BWV. 1015

Wolfgang Amadeus Mozart Senfoni Konçertant, Kv. 364

Ludwig van Beethoven Senfoni No:3, Op. 55 Eroica

KEREM TUNÇER: BURSALILARI KONSERİMİZE BEKLİYORUZ

"Cumhuriyetimizin koruyucu melekleri öğretmenlerimiz için, Öğretmenler Günü'ne özel bir program hazırladık. Konserimizi bu ana tema üzerinden şekillendirdik. 23 Kasım'da dünya müzik tarihinin en büyük öğretmenlerinin eserlerini seslendireceğiz" diyen Kerem Tunçer, programa ilişkin şu bilgileri verdi:

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"Konserimizi, Bach'ın 6. Brandenburg Konçertosu ile başlatacağız. Öğrencilerine Avrupa'da pek çok önemli okulu kazandırmış başarılı viyola öğretmenimiz Burcu Evren Yazıcı ile Salzburg Mozarteum’da öğrenimini sürdüren eski öğrencisi Mert Kurtçu bu zarif eseri topluluğumuzla birlikte seslendirecekler.

İlk yarının ikinci eseri olarak ise Mozart'ın ünlü Senfoni Konçertant'ını seçtik. Bu eseri orkestramızın değerli müzisyenlerinden keman sanatçısı Zeynep Soyberk ve viyola sanatçısı Şirin Adım ile birlikte seslendireceğiz.

Konserimizin ana yemeği ise hiç şüphesiz konserin ikinci yarısında seslendireceğimiz Beethoven'ın 3. Senfonisi olacak. 'Sinfonia Eroica' (Kahramanlık Senfonisi) adıyla tanınan bu görkemli eser, bestecilerin devrimci öğretmeni olan Beethoven'ın duvarları yıkarak ve kapıları adeta kırarak Romantik Dönem’i başlattığı, belki de en devrimci ve öğretici eserlerinin başında yer alıyor.

Beethoven bu eseri, ilk olarak Napolyon'a ithaf etmiş ancak Napolyon'un kendisini 'İmparator' ilan etmesi sonucunda büyük bir hayal kırıklığına uğrayarak bu ithafı müthiş bir kızgınlıkla geri çekmiş. Aslında Beethoven'ın ideallerine ve hayallerine tam anlamıyla uyan, Eroica'nın savunduğu fikirleri ve duyguları, dünyada Başöğretmenimiz Atatürk'ten daha çok hak eden bir başka büyük kahraman daha olmadı.

Cumhuriyetimizin 100. yılında, güzide orkestramız Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ile birlikte Öğretmenler Günü'nü hep birlikte kutlamak için tüm Bursalıları konserimize bekliyoruz."