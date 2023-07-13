Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Şanlıurfa'da genç mimar kuduz hastalığına yenildi!

        Şanlıurfa Siverek'te yaşayan genç mimar Lütfü Seray kuduz hastalığına yenildi. Kahreden olayda Seray'ın 1 ay önce hastalanan köpeğini veterinere götürdüğü ve bu sırada köpeği kolundan ısırınca tedavi görmeye başladığı öğrenildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2023 - 10:34
        Genç mimar kuduz hastalığına yenildi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, yaklaşık 1 ay önce köpeğinin ısırması sonucu kuduz şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden kişi, toprağa verildi.

        AA'da yer alan habere göre 12 Haziran Pazartesi günü köpeği tarafından ısırılan, Siverek Devlet Hastanesi'ndeki ilk tedavisinin ardından sevk edildiği Gaziantep'teki özel bir hastanede kurtarılamayan mimar Lütfü Seray (30), memleketi Siverek ilçesine getirildi.

        REKLAM

        Yakınları tarafından teslim alınan Seray'ın cenazesi, Siverek ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından Tokdemir Mezarlığı'ndaki aile kabristanında defnedildi.

        Cenazeye Seray'ın ailesi, yakınları ve meslektaşları ile vatandaşlar katıldı. Seray'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getiren arkadaşı Yusuf Üçyol, AA muhabirine, Seray'ın hayvanlarla çok güçlü bir bağı olduğunu söyledi.

        "KENDİ BESLEDİĞİ KÖPEK HASTALIĞI KAPMIŞ"

        Seray'ın köpeğini evinin içerisinde ve bürosunda beslediğini anlatan Üçyol, şöyle konuştu:

        REKLAM

        "Kardeşimiz maalesef kendi beslediği köpeğin kurbanı oldu. Şu an onun üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendi tedbirsizliği mi, kader mi diyelim bilmiyoruz. Çok üzgünüz, böyle bir olayın yaşanmasını biz de istemezdik. Kendi beslediği köpek bir şekilde bir yerlerden hastalık kapıp azgınlaşıyor. Akabinde veterinere götürüyor ve veterinere saldıracağı sırada kendi kolunu kaptırıyor. Arkadaşlarıyla bir etkinliğe katılıyor ve ondan sonra fenalaşıyor, kuduz belirtileri gösteriyor. Bunun neticesinde de hastaneye gidiyor. Daha sonra da yoğun bakım süreci derken bugün maalesef kötü haberi aldık. Başımız sağ olsun."

        12 Haziran Pazartesi günü köpeği tarafından ısırılan mimar Lütfü Seray, yaklaşık 1 aylık tedavi sürecinin ardından tedavi gördüğü hastanede kurtarılamamış, Siverek Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "12 Haziran 2023 tarihinde sahibi olduğu köpeği tarafından ısırılan vatandaşımıza kuduz teşhisi konulmuş, tedavi sonucunda vatandaşımızın kurtarılamayarak vefat ettiğini büyük bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayız." ifadelerine yer verilmişti.

        Kuduz tedavisi gören mimar hayatını kaybetti
        Kuduz tedavisi gören mimar hayatını kaybetti
        Kuduz tedavisi gören Mustafa'yı kaybettik!
        Kuduz tedavisi gören Mustafa'yı kaybettik!
        #Lütfü Seray
        #haberler
        #Şanlıurfa
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Genç mimar kuduz hastalığına yenildi!
        Genç mimar kuduz hastalığına yenildi!
        Bayramda trafik bilançosu! İşte kazaların 3 nedeni
        Bayramda trafik bilançosu! İşte kazaların 3 nedeni
        Yüksek sıcaklık barajlardaki suları buharlaştırıyor!
        Yüksek sıcaklık barajlardaki suları buharlaştırıyor!
        Memur maaşı ve emekli aylıklarını arttıran düzenleme kabul edildi
        Memur maaşı ve emekli aylıklarını arttıran düzenleme kabul edildi
        Engelli ikiz kardeşlere beyzbol sopalı saldırı
        Engelli ikiz kardeşlere beyzbol sopalı saldırı
        Ufuk Özkan'dan üzücü haber!
        Ufuk Özkan'dan üzücü haber!
        İşte F.Bahçe'nin Becao teklifi!
        İşte F.Bahçe'nin Becao teklifi!
        James Webb'den 1. yıla özel fotoğraf: İlk görüntüden bu yana öğrenilen 5 şey
        James Webb'den 1. yıla özel fotoğraf: İlk görüntüden bu yana öğrenilen 5 şey
        Zamlanan harç tutarları Resmi Gazete'de yayımlandı
        Zamlanan harç tutarları Resmi Gazete'de yayımlandı
        İşe iade davasında sürelere dikkat!
        İşe iade davasında sürelere dikkat!
        Sıra Icardi'de!
        Sıra Icardi'de!
        Çöl sıcakları Türkiye'de! Hava sıcaklığı 41 dereceye ulaşıyor
        Çöl sıcakları Türkiye'de! Hava sıcaklığı 41 dereceye ulaşıyor
        Sponsorluklar 25 milyon doları geçti
        Sponsorluklar 25 milyon doları geçti
        İngiltere'de yöneticiydi... Aşkı için Aydın'a yerleşti
        İngiltere'de yöneticiydi... Aşkı için Aydın'a yerleşti
        Avrupa'da kavurucu sıcaklar!
        Avrupa'da kavurucu sıcaklar!
        Manhattanhenge'a bulut engeli
        Manhattanhenge'a bulut engeli
        Yazar Salman Rüşdi, uğradığı bıçaklı saldırı ile ilgili 'çılgın rüyalar' gördüğünü söyledi
        Yazar Salman Rüşdi, uğradığı bıçaklı saldırı ile ilgili 'çılgın rüyalar' gördüğünü söyledi
        Ünlü İngiliz oyuncu Bodrum'da
        Ünlü İngiliz oyuncu Bodrum'da
        Danıştay'dan e-ticaret kararı
        Danıştay'dan e-ticaret kararı
        Szymanski Fenerbahçe'de!
        Szymanski Fenerbahçe'de!