Kuduz tedavisi gören mimar hayatını kaybetti

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Kuduz tanısıyla Şanlıurfa'da tedaviye alınan genç mimar Lütfü Seray, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşam savaşını kaybetti.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kuduz köpek saldırısına uğrayan genç mimar olan Lütfü Seray, kuduz hastalığı belirtileri göstermesi üzerine Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı, burada kuduz teşhisi konulan genç mimar Gaziantep’e sevk edildi. Gaziantep’te yaklaşık bir haftadır tedavi gören Seray, doktorların tüm mücadelesine rağmen hayatını kaybetti.

Lütfü Seray’ın cenazesi, yarın Siverek’te toprağa verilecek.