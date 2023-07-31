Genç kadın, sokak ortasında erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

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Antalya’da sokak ortasında erkek arkadaşı tarafından kafasına sıkılarak öldürülen genç kadının, hayali olan hosteslik görevine 2 ay önce başladığı öğrenildi. Olayın ardından intihar eden gencin de sabah saatlerinde Ankara’dan geldiği belirtildi.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Kepez ilçesi Göksu Mahallesi 6862 Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Batuhan Cambak (23) ile kız arkadaşı Merve Girişmek (25), sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Batuhan Cambak, üzerinde taşıdığı tabancayı çıkartıp kız arkadaşını kafasından vurdu.

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Olay yerinden koşarak kaçan genç, yaklaşık 300 metre ileride 6864 Sokak'ta silahı başına dayayarak ateşledi. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

HAYATA TUTUNAMADILAR

Batuhan Cambak özel bir hastaneye kaldırılırken, Merve Girişmek ise Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Her iki isim de hastanede doktorların müdahalesine rağmen hayata tutunamadı. Otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenazeler, sabah saatlerinde aileleri tarafından alınarak toprağa verilmek üzere Ankara’ya götürüldü.

HAYALLERİ YARIM KALDI

Diğer taraftan aslen Karabüklü olan Merve Girişmek’in ailesinin Ankara’da yaşadığı, Ankara’da üniversite okuduktan sonra hayali olan uçuş hostesliği mesleğini yapmak için 2 ay önce Antalya’da göreve başladığı öğrenildi. Batuhan Canbak’ın da dün sabah saatlerinde kız arkadaşı ile görüşmek için Ankara’dan geldiği kaydedildi. İkili arasında yaşanan görüşmemenin ardından olayın meydana geldiği belirtildi.