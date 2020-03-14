Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Koronavirüs salgının tüm dünyada etkisini artırmasının ardından turizm sektöründe iptaller gündeme geliyor. Gemi seyahati şirketlerinden Princess Cruises, tüm seferlerini 2 ay süre ile iptal ettiğini duyurdu.

Filosunda 18 gemisi bulunan şirketin başkanı Jan Swartz, "Şirket olarak son 20 yılda çekmediğimiz zorluğu, 40 gündür çekiyoruz. Erteleme kararı bugüne aldığımız kararların en zoruydu" dedi.

Erteleme kararı sonrası, Princess Cruises'in çatı şirketi Carnival Corp'un hisselerinde yüzde 18 azalma meydana geldi.

Carnival Corp bünyesinde Carnival Cruise Line, P&O Cruises, AIDA, Cunard, Princess Cruises, Costa, P&O Australia, Holland American Line ve Seabourn gibi kruvaziyer markaları bulunuyor.

Şirketin rakiplerinden Royal Caribbean ve Norwegian Cruise Line Holdings'in de piyasalarda kayıplar yaşadığı aktarılıyor.

Koronavirüs salgının patlak vermesinin ardından, dünyanın farklı coğrafyalarında seyreden onlarda cruise gemisi karantiya alınmıştı.

REZERVASYONLAR YÜZDE 35 AZALDI

Yolcuları arasında koronavirüs belirtisi bulunan gemilerin dünya genelindeki bir çok limana girişine izin verilmiyor.

Kruvaziyer Hatları Uluslararası Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, Mart'ın ilk 2 haftası rezervasyonlarda geçen yıla göre yüzde 35 azalma yaşandı.

Geçen yıl yaklaşık 27 milyon yolcu taşıyan sektörün, bu yıl 1 milyon daha fazla yolcu taşıması bekleniyordu. Fakat son gelişmelerin 2020 hedeflerinin tutturulmasını riske attığı belirtiliyor.

Geçen yıl yaklaşık 29 milyon yolcu taşıyan sektörün, bu yıl 1 milyon daha fazla yolcu taşıması bekleniyordu. 2019'u 27.2 milyar dolarlık büyüklük ile kapatan sektörün, 2020'de ise bu rakamı 28.4 milyar dolara taşıması öngörülüyordu.

'TÜRKİYE PLANIMIZDA DEĞİŞİKLİK YOK'

Carnival Corp'un gemileri haricinde, diğer kruvaziyer şirketleri de seferlerini erteleme yoluna gidiyor.

Geçtiğimiz ay Türkiye'ye 5 yıllık aradan sonra geri dönüş yapan MSC Cruise da, sefer iptali yaşayan şirketler arasında bulunuyor.

Akdeniz'de faaliyet gösteren şirket, 8 gemisinin gerçekleştireceği seferleri iptal ettiğini duyurmuştu.

MSC Cruise'in iptalleri arasında çoğunluk İtalya ve İspanya seferleri bulunurken, iptallerin Nisan sonuna kadar olan seferleri kapsadığı belirtiliyor.

Gelişmeleri yakından takip ettiklerini bildiren MSC Cruise Ticari Direktörü Burak Çalışkan, Türkiye planlarından bir değişiklik olmadığını söyledi.

5 yıl aradan sonra 2021'de Türkiye'ye döneceklerini vurgulayan Çalışkan, "Uluslararası operasyonlarımızda virüsün etkisini gözlemliyoruz. Durumu kontrol altına almak için çalışıyoruz. Fakat Türkiye planlarımızda bir değişiklik yok. Daha önce açıkladığımız gibi Türkiye seferlerimize 2021'de başlıyoruz" dedi.

MSC Cruises, Ocak ayında yaptığı açıklamada, 2021 yaz sezonunda, 2 gemi ile Türkiye limanlarına geri döneceğini açıklamıştı. İstanbul ve Kuşadası ise şirketin seyahat programında önemli limanlar olarak belirlenmişti.