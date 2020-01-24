Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Gemi seyahat şirketi MSC Cruises, Türkiye’deki 15’inci yılında İstanbul ve Kuşadası’nı önde gelen limanlar arasına dahil ettiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, 2015'ten bu yana İstanbul'dan gemi kaldırmayan şirket, 2021 yaz sezonunda 2 gemi ile Türkiye limanlarına geri dönecek.

Ege, Adriyatik ve Doğu Akdeniz programlarını gerçekleştirecek gemiler ile hem İstanbul hem de Kuşadası'nın, şirketin seyahat programında önemli birer iniş ve biniş limanı olarak belirlendiği kaydedilirken, MSC'nin Fantasia gemisinin 25’er kez İstanbul ve Kuşadası’na uğrarken, MSC Lirica gemisinin ise sezon boyunca 23 kez Kuşadası’nı ziyaret edeceği belirtildi.

Her iki geminin bu sürede Türkiye’ye ortalama 212 bin 500 yolcu taşıyacağı ve Türkiye’den 10 bin misafiri ağırlayacağı bilgisi de paylaşıldı.

'GALATAPORT TAKİBİMİZDE'



Türkiye'ye geri dönmekten heyecan duyduklarını vurgulayan MSC Cruises Global Yönetici Direktörü Angelo Capurro, "2021 yaz döneminde, İstanbul ve Kuşadası’na gerçekleştireceğimiz Ege ve Adriyatik programlarında, başarılı bir yıl geçireceğimizi öngörüyoruz. İstanbul dünyanın en güzel şehirlerinden biri. Misafirlerimize yaptırdığımız anketlerde, İstanbul en çok özlenen ve talep edilen destinasyon çıktı” dedi.

5 yıl önce Türkiye'den çıkmalarının talep düşüklüğü ve liman eksikliği ile ilgili olduğunu bildiren Capurro, uzun zamandır Galataport projesini takip ettiklerini de kaydetti. Geri dönüşlerinde İstanbul Havalimanı'nın da etkili olduğunun altını çizen Angelo Capurro, "Galataport'un şehrin merkezinde yer alması çok önemli. Gemi ile seyahat eden yolcular için bu büyük bir kolaylık. Liman ile havalimanı arasındaki mesafe şu an için en büyük sorun olarak karşımıza çıkıyor" diye konuştu.

'İSTANBUL DOĞU AKDENİZ'İN MERKEZİ OLABİLİR'

İstanbul için İngiltere, ABD, Almanya ve Avustralya'dan talepler geldiğini söyleyen Capurro, "İstanbul'u Doğu Akdeniz'de MSC'nin merkezi haline getirebiliriz. Talebe göre, liman inşasını da değerlendirilebiliriz" dedi.

Başta Venedik olmak üzere bazı adreslerde 100 bin ton üzerindeki gemilerin girişinin yasaklandığını hatırlatan Angelo Capurro, "İstanbul'a gelecek gemilerimiz 100 bin tonun üzerinde ağırlığa sahip olacak. Bu anlamda da İstanbul bizim için öne kazanıyor" ifadesini kullandı.

MSC Cruises Global Yönetici Direktörü Angelo Capurro, 2015'te Türkiye'ye 3 gemi gönderdiklerini bu sayının artık Rusya seferi olmaması dolayısı ile 2'ye düştüğünü de sözlerine ekledi.

'UÇAKLA GELİP GEMİYE BİNEBİLECEKLER'

5 yıl aradan sonra 2021 yılında gemilerin Türkiye’ye dönecek olması hem Türkiye’ye tekrar turist getirebilmek hem de misafirlerini Türkiye limanlarından gemiye bindirebilmenin kendilerini heyecanlandırdığını aktaran Necla Tuncel ise, Türkiye limanlarının global anlamda Cenova, Marsilya, Barselona, Dubai gibi iniş ve biniş limanı olarak belirlendiğine işaret etti.

Tuncel, "Artık dünyanın çeşitli ülkelerinde sayısı 50’yi bulan tüm MSC ofisleri, direkt sistemden İstanbul ve Kuşadası için satış yapabilecek. Böylece farklı ülkelerden gelecek yolcular, İstanbul ve Kuşadası’nı günübirlik gezmek yerine, Türkiye’ye uçarak, gemiye direkt buradan katılma imkanı elde edecek" değerlendirmesinde bulundu.

Genel merkezi İsviçre’nin Cenevre kentinde bulunan MSC Cruises'in 17 gemisi bulunuyor. Şirketin bu sayıyı 11.6 milyar euroluk yatırımla 2027’ye kadar 25’e ulaştırmayı planladığı açıklanıyor.