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SHOW TV’nin ilgiyle izlenen dizisi ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin dün akşam yayınlanan bölümde; 'Sadi' öğrendiği gerçekle yüzleşmeye çalışırken 'Songül' ise bu süreçte 'Payaslı’ya destek oldu. 'Sadi’nin oğluyla geçiremediği yıllarını ve oğlunun hastalığını düşünen 'Songül', kendini hiç istemediği bir kararın eşiğinde buldu.

'Can', doktordan babasının düşmeye bağlı kalıcı bir hasarı olduğunu öğrendi. Babasının durumunu kabullenmeye çalışırken hastaneden gelen fatura aileyi iyice çaresiz bıraktı. Olayı öğrenen 'Sadi', inşaata gidip olayın sorumlularına sert bir şekilde dersini verdi. 'Araz' beklemediği bir zamanda karşısında gördüğü annesiyle konuşmaya karar verdi.

Annesiyle yaşadığı yüzleşmede 'Arzu', ailesini neden bırakıp gittiğini açıklarken, 'Araz' ise annesini bulunduğu yerden çıkarmak için kolları sıvadı. Ancak bu sandığı kadar kolay olmayacaktı. 'Mert’in rahatsızlığı 'Derya’yı günden güne üzerken, 'Asuman' ise kötülüklerinde sınır tanımamaya başladı.

'Songül’le 'Derya’yı birbirine düşürmeye çalışan 'Asuman’ın her hamlesi boşa çıksa da gün sonunda en büyük zaferini kazandı. 'Gizem’le konuşan Asuman, konuyu 'Mert’in babasına getirdi. Bu sırada konuşmaya kulak misafiri olan 'Mert', babasının kim olduğunu sormaya başladı. 'Asuman' ise imalarıyla 'Sadi Payaslı’yı işaret etti. 'Mert' sonunda babasının 'Sadi' olduğunu öğrenerek şoke oldu.

'Mert' babasının 'Sadi' olduğunu öğreniyor; İzlemek için tıklayınız 'SADİ' VE 'SONGÜL’ÜN BEBEK SEVİNCİ 'Songül' yaşananlardan sonra büyük bir karar aldı ve bebeğini aldırmak istedi ancak 'Melike’den haber alan 'Sadi' hemen kliniğin yolunu tuttu. Bebeğine kıyamayan 'Songül', elindeki patikleri 'Sadi’ye gösterdi. Baba olacağını öğrenen 'Sadi' gözyaşlarını tutamazken ikilinin bu mutluluğu paylaştığı anlar izleyicilerin de beğenisini kazandı.

İçeriden çıkamayacağını anlayan 'Servet' ise 'Sadi' ve 'Songül' için son bir plan hazırladı ve yarım kalan hesaplaşmasını tamamlamak için 'Sadi Payaslı’nın da içeri atılmasını istedi. “Servet’in planı işleyecek mi?” sorusunun yanıtı şimdiden merak konusu oldu. 'Sadi Payaslı' baba olacağını öğreniyor; İzlemek için tıklayınız YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin 38. bölüm tanıtımı yayınlandı. 'Servet’in “O coğrafya öğretmeni öleyim diye yalvaracak!” sözlerinin dikkat çektiği tanıtımda 'Sadi' ve 'Mert’in yüzleşmesi ve baba-oğulun yaşayacağı duygu dolu anlar merakla bekleniyor.

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