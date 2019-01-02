Üç çocuklu asgari ücretli eylülden itibaren aylık 108.80 TL vergi ödeyecek

2019 yılında brüt asgari ücret yüzde 26 oranında artırılarak 2 bin 29 TL’den 2 bin 558 TL’ye çıkartıldı. Net asgari ücret de bin 633 TL’den 2 bin 20.90 TL’ye yükseltildi. Asgari ücret yüzde 26 oranında artırılırken, gelir vergisi tarifesinin yüzde 15 vergiye tabi tutulan ilk dilimindeki artış yüzde 21 oranında tutuldu. Vergi tarifesinin ilk dilimi 14 bin 800 TL’den 18 bin TL’ye çıkartıldı.



BEKÂR İŞÇİ ETKİLENMEYECEK



Vergi matrahının 18 bin lirayı aşan kısmı yüzde 15 yerine yüzde 20 oranında vergiye tabi tutulacak. Vergi dilimindeki artış, asgari ücretlilere eylül ayından itibaren yansımaya başlayacak. Bu yıl Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan kalıcı düzenlemeye göre, bekâr asgari ücretlinin uğradığı vergi kaybı, net ücreti 2 bin 20.90 liranın altına düşmeyecek şekilde asgari geçim indirimi (AGİ) artışı yoluyla telafi edilecek. Böylece, bekâr asgari ücretlinin net ücreti yıl boyunca 2 bin 20.90 TL’nin altına düşmeyecek.



ÇOCUKLU İŞÇİYE VERGİ



Buna karşılık, eşi çalışmayan ve çocuğu bulunan işçilerin eline geçen net ücret eylül ayından itibaren azalmaya başlayacak. AGİ yoluyla telafi sadece bekâr işçinin eline geçen net asgari ücret düzeyine kadar yapılacak. Bu nedenle eylül ayından itibaren eşi çalışmayan çocuksuz işçinin aylık net ücreti 38 TL, 1 çocuklu işçinin 67 TL, 2 çocuklu işçinin 96 TL azalacak. Eşi çalışmayan 3 çocuklu işçinin eline geçen net ücret de eylülden itibaren aylık 108.80 TL azalacak.

Eşi çalışmayan 3 çocuklu işçi, eylülden itibaren ayda 108.80 TL'den yıl sonuna kadar toplam 435 lira vergi ödeyecek.

Eşi çalışmayan, çocuklu asgari ücretli vergi diliminden nasıl etkilenecek? Aylık AGİ dahil Vergi kaybı Telafi sonrası Eylül'den itibaren AGİ Net ücret sonrası net ücret net ücret aylık kayıp Bekar 191,88 2020,9 1912,1 2020,9 0 Evli, eşi çalışmayan, çocuksuz 230,26 2059,28 1950,48 2020,9 38,38 Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu 259,04 2088,06 1979,26 2020,9 67,16 Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 287,82 2116,84 2008,04 2020,9 95,94 Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 326,2 2155,22 2046,42 2046,42 108,8



Üç çocuklu ve eşi çalışmayan asgari ücretlinin yıllık kaybı, 435 TL’ye ulaşacak.



