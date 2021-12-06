1996 yılından bu yana çıkardığı albümler ile Türk Sanat Musikisine hayat veren Yılmaz Morgül, son dönemlerde müzik konusundaki başarısını, fenomen olmasına neden olan mizah içerikli videolarına yansıtarak kısa sürede ilgi odağı oldu. Peki Sosyal medya üzerinden yaptığı esprilerle kısa sürede birçok kişinin gönlünde taht kuran ünlü sanatçı Yılmaz Morgül kaç yaşında?
14 Ocak 1964 (52 yaşında) İstanbul doğumlu olan Yılmaz Morgül, çeşitli musiki cemiyetlerinden ders alarak kendisini Türk Sanat Musikisi konusunda yetiştirmiştir. "Elveda İstanbul", "Kız sen kimsin" ve Zeki Müren'in sevilen parçası "Bahçevan"'ı seslendirerek dikkatleri üzerine çekmeyi başarınca, dönemin ilgi odağı olmayı başarmıştır. Sanatının yanında hayırseverliğiyle de bilinen Morgül, birçok vakıf için sahneye çıkmış, 100'den fazla konsere imza atarak ve bu vakıflara destek olmayı başarmıştır.
HASTALIĞA BOYUN BÜKMEDİ
2000'li yılların başında cilt kanseri hastalığına yakalanan Morgül, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle zor zamanlar geçirmiş fakat bu hastalığının kendisini yenmesine izin vermemiştir.
Teknolojinin ilerlemesiyle sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler furyasına katılan Morgül, mizahi söylemleri ile kısa zamanda kendisini gösterince, sosyal ağın fenomenlerden birisi haline geldi.
ESERLERİ
*Elveda İstanbul (1995)
*Aşık Olmak İstiyorum & Unutama Beni (1996)
*Yılmaz Morgül II (1996)
*Masum Yalanlar (1997)
*Olduğum Gibiyim (2000)
*Türk Sanat Muziği Klasikleri (2001)
*Can Parçam (2003)
*Cennet (2005)
*Türk Sanat Müziği Klasikleri (2008) 2CD
*Yılmaz Morgül (2010)
*Yılmaz Morgül & Ayfer Er - Aşk Benden Sorulur (2013) Single
*Yılmaz Morgül Yalnızlık Makamı 2015
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