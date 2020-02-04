Gelinim Mutfakta puan durumu ve günün birincisi kim oldu? Sorusunun yanıtı, programın bugün yayınlanan bölümüyle birlikte cevap buldu. Burçin ile Nihan arasında yine büyük bir gerilim yaşandı.

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 4 Şubat 2020'de yayınlanan 451. bölümünde Özden-Burçin Saruhan, Gönül-Dilara Aydoğan, Nurcan-Nihan Fevzioğlu ve Zübeyde-Ayça Nergis çiftleri "Tavuklu Açma Çanak" yemeği için yarıştı.

Günün en yüksek puanını alan ve çeyrek altının sahibi olan gelin 16 puanla Dilaraoldu

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU - 4 ŞUBAT 2020

Günün en düşük puanını alan gelini 6 puanla Nihan

Günün en düşük ikinci puanını alan gelini 11 puanla Burçin

Ayça ise 15 puan aldı.