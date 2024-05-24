Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim merak ediliyor. Bu hafta en yüksek puanı toplayan gelin birinci olacak. En düşük puanı alan gelin ise yarışmaya veda edecek. Yayınlanan son bölümde elma dolması tarifini en iyi yapan gelin 2 çeyrek altının sahibi oldu, çeyrek altını Zeynep aldı. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 24 Mayıs Gelinim Mutfakta haftanın puan durumu ile 10 altın bileziği kazanan isim…