Gelinim Mutfakta haftanın finaliyle ekrana geliyor. Çeyrek altının yanı sıra 10 altın bileziğin sahibi de oylamanın ardından açıklanıyor. Haftayı en düşük puanla tamamlayan gelin ise yarışmaya ve hayallerine veda ediyor. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 2 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl?