Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 2 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl?
Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim merak ediliyor. Haftanın finali cuma gününde bir yarışmacı tam 10 altın bileziği alırken, biri yarışmaya veda edecek. Finale son 1 gün kala Gelinim Mutfakta günün birincisi ve çeyrek altının sahibi Ezgi olmuştu. Peki, 2 Mayıs Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl?
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Gelinim Mutfakta haftanın finaliyle ekrana geliyor. Çeyrek altının yanı sıra 10 altın bileziğin sahibi de oylamanın ardından açıklanıyor. Haftayı en düşük puanla tamamlayan gelin ise yarışmaya ve hayallerine veda ediyor. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 2 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl?
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GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU?
Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi henüz belli olmadı. Gün içinde programın birincisi ve elenen ismi açıklanacak.
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YARIŞMACILAR
EZGİ
ASENA
SAHRA
VAHİDE
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