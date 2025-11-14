Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda 2 yılda 15 bin dalgıç dalış gerçekleştirdi

        Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda 2 yılda 15 bin dalgıç dalış gerçekleştirdi

        Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda batan savaş gemilerinin bulunduğu Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı, 110 yıl öncesinin izlerini taşıyan batıklarıyla ilgi görüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 11:02 Güncelleme: 14.11.2025 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        2 yılda 15 bin dalgıç keşfetti!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının girişimleriyle 2021'de dalış turizmine kazandırıldıktan sonra su altındaki tarihi keşfetmek isteyenlerin gözde rotalarından biri haline gelen Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma gemilerin bulunduğu Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nı 2 yılda 15 bin dalgıç keşfetti.

        Bölgeye gelenler aralarında "HMS Majestic", "Ertuğrul Koyu Massena ve Saghalien gemi kalıntıları", "Helles Barçları", "Tekke Koyu (W Beach) batıkları", "Arıburnu Barç", "Küçükkemikli Barçları", "Arıburnu Layter", "Lundy", "HMS Louis", "S.S. Milo", "Tuzla", "Denizaltı Mania Ağı", "Bebek Kayalıkları" ve "HMS Triumph" olmak üzere 23 farklı batığa dalış imkanı buluyor.

        REKLAM

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nı 2021 yılında dalışa açtıklarını hatırlattı.

        Parkın dünyanın en önemli dalış merkezlerinden birisi haline geldiğini anlatan Kaşdemir, şunları kaydetti:

        "Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'ndaki 23 farklı batığımız ve 12 farklı dalış noktamız dünyada ve Türkiye'de dalış meraklıları için çok önemli bir cazibe merkezi haline geldi. Parkın yapımına başladığımızda buradaki potansiyelin ve suyun altındaki kültürel hazinenin farkındaydık. Çok özenli bir çalışma içerisine girdikten sonra burada 'Gelibolu Sualtı Parkı' isminde dünyada tek olan Birinci Dünya Savaşı temalı bir su altı parkını oluşturduk. Dünyanın en önemli dalgıçları, televizyon kanalları, basın organları buraya yüzünü çevirdi. Çünkü Gelibolu'da suyun altında bir tarih yatıyor ve her batığın farklı bir hikayesi var."

        "GEÇEN YIL 5 BİN, BU YIL 10 BİN KİŞİ DALDI"

        REKLAM

        Kaşdemir, bölgeye ilginin her geçen yıl katlanarak gittiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

        "Sualtı parkına 2024 yılında 5 bin, 2025 yılında da 10 bin dalgıç dalış yaptı. Burada dalış yapanlar adeta bir zaman tünelinde yolculuk yapıyor. Böylece o günleri daha iyi anlıyorsunuz. Kaldı ki Çanakkale Savaşları gibi dünyanın tarihini, akışını değiştiren bu önemli olaylara birde suyun altından bakma imkanına sahip oluyorsunuz."

        Çanakkale'nin tarihsel varlıkları ve yaşanmışlıklarıyla dünyanın önemli buluşma noktası haline geldiğini anlatan Kaşdemir, bütün dalış meraklılarını Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda bir araya getirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

        Kaşdemir, ocak ayında Almanya'nın Düsseldorf kentinde düzenlenecek dalış fuarına katılacaklarını belirtti.

        Çalışmalarını Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın desteğiyle geniş kitlelere ulaştırdıklarını kaydeden Kaşdemir, şunları ifade etti:

        "Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy bu konuda bize çok destek veriyor. Dünyada 'dalış' dendiği zaman akla gelen ilk 3 destinasyondan birisinin Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı olacağına inanıyoruz. Bununla birlikte dalışı Türkiye'nin farklı kıyılarına da göllere de yaymayı hedefliyoruz. Bu yönde çalışmalarımız devam edecek."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mürted Hava Üssü'nde şehitlerimizi uğurluyoruz
        Mürted Hava Üssü'nde şehitlerimizi uğurluyoruz
        Zehirlenme faciasında anne de hayatını kaybetti!
        Zehirlenme faciasında anne de hayatını kaybetti!
        İki kez uçak kazası yaşadı! Biri mucize, biri yıkan haber!
        İki kez uçak kazası yaşadı! Biri mucize, biri yıkan haber!
        Kripto para borsasına kayyum atandı
        Kripto para borsasına kayyum atandı
        Tedesco'dan G.Saray açıklaması!
        Tedesco'dan G.Saray açıklaması!
        Çok acı kare! Birlikte poz verdikleri iskele çöktü
        Çok acı kare! Birlikte poz verdikleri iskele çöktü
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Japonya Başbakanı: 2 ila 4 saat uyuyorum
        Japonya Başbakanı: 2 ila 4 saat uyuyorum
        8 yılda sarmaşıklar ele geçirdi! Polis ekipleri harekete geçti
        8 yılda sarmaşıklar ele geçirdi! Polis ekipleri harekete geçti
        Dehşet anı kamerada! Tekerlekli sandalyeyle metrobüs yoluna düştü!
        Dehşet anı kamerada! Tekerlekli sandalyeyle metrobüs yoluna düştü!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Türkiye'nin peynir haritası!
        Türkiye'nin peynir haritası!
        Otoyolda dehşeti yaşadılar! Karı-koca hayatını kaybetti!
        Otoyolda dehşeti yaşadılar! Karı-koca hayatını kaybetti!
        Siz bir de içini görün!
        Siz bir de içini görün!
        Kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarıları
        Kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarıları
        Kuzey Kore'de bunlar gerçekten yasak mı?
        Kuzey Kore'de bunlar gerçekten yasak mı?
        Hitler'in DNA analizi
        Hitler'in DNA analizi
        "Trump Suudi Arabistan-İsrail normalleşmesini bekliyor"
        "Trump Suudi Arabistan-İsrail normalleşmesini bekliyor"
        Gayrimenkul satışında rekor
        Gayrimenkul satışında rekor
        Nükleer yeniden 'altın çağına' mı giriyor?
        Nükleer yeniden 'altın çağına' mı giriyor?
        Habertürk Anasayfa