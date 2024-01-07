Geleneksel bulaşık pratiği sona mı eriyor: Neden ön durulama yapmamalısınız?

BULAŞIK MAKİNESİ NASIL ÇALIŞIR?

Bulaşık makinesindeki en güçlü jetler alttan yukarıya doğru fırlar, bu nedenle en kirli tabakları alt rafa, daha temiz veya daha hassas eşyaları ise yukarıya yerleştirebilirsiniz. Ayrıca bulaşıklarınız aşağıya dönük olmalıdır ve dolu bir bulaşık makinesi, yarı dolu bir bulaşık makinesinden daha iyi kurutur.