Gelecek Varlık halka arzında talep toplama sürecine katılacak yatırımcılar Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcılar, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar olarak belirlendi. Gelecek Varlık, sabit fiyat ile talep toplama yöntemi ile halka azr edilecek.

GELECEK VARLIK HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ NEDİR?

Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.’nin çıkarılmış sermayesinin 126.500.000 TL’den 139.700.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 13.200.000 TL nominal değerli 13.200.000 adet pay ve mevcut ortaklardan Fiba Holding A.Ş.’ye ait 8.800.000 TL nominal değerli toplam 8.800.000 adet pay olmak üzere toplam 22.000.000 TL nominal değerli 22.000.000 adet payın halka arzı ile ek satışın gerçekleşmesi halinde toplam 26.400.000 TL nominal değerli 26.400.000 adet payın halka arzı gerçekleştirilecek.

Gelecek Varlık halka arz talep toplama işlemleri 14-15 Ekim 2021 tarihleri boyunca yapılacak.

GELECEK VARLIK HALKA ARZ HİSSE FİYATI VE BORSA KODU NEDİR?

GLCVY koduyla işlem görecek olan Gelecek Varlık halka arzında bir pay 13,65 TL fiyatla satışa sunulacak.

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