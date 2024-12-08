Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar

Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu, Habertürk TV'de açıklamalarda bulundu. Serap Belet'in sorularını yanıtlayan Davutoğlu şöyle konuştu:

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"TÜRKİYE SURİYE'YE MÜZAHİR OLMAK ZORUNDA"

Türkiye çevredeki aktörlere 'biz bu adama elimizi de uzattık, elimizi de itti, ben sınırımda bana düşmanlık yapan birini görmek istemem' demiştir. Zeytinpınarı ve diğer harekatlarda oralarda atbaşı tutulmasaydı. Suriye'deki liderler Türkiye'ye gelmek yerine Paris'e, Londra'ya gitseydi, şu anda oraların etkisi olurdu. Türkiye müzahir olmak zorunda.

"ÜLKEMİZDEKİ SURİYELİLER ÜLKESİNE DÖNECEK" Düşünün Türkiye'deki Suriyeler yavaş yavaş memleketlerine dönecekler. Suriye Arap Alevilerine, Nusayrilere sahip çıkması lazım Türkiye'nin Beşar Esad'ın suçu Arap Alevilerine ödetilemez. Hristiyanlara sahip çıkılması lazım. Türkiye'de öyle bir nesil yetişti ki, Türkçeyi bir Türk gibi konuşan nesil var. Buradaki Suriyelilerle görüştüm. 'Çocuklarımız okulda, Türkiye'de sınıflarını bitirsinler, biz de o arada evimize gidip bakalım, çocuklarımızı da alıp gideceğiz' diyorlar.

"YETER Kİ TÜRKİYE DOĞRU DEĞERLENDİRSİN" Kesinlikle lehe bir gelişme. Hiç kimse tereddüt etmesin, yeter ki Türkiye bunu doğru değerlendirsin. Yardımcı olsun. Yukarıdan dil kullanmasın. Hangi millet olursa olsun. Eşit düzeyde konuşulacak. 'Suriye Suriyelilerindir' denilecek. Bağımsız, toprak bütünlüğü içinde Suriye yeniden inşa edilirse Türkiye Suriye'nin Ortadoğu'da en büyük müttefiki olacaktır.