'Geleceğin Güçlü Kızları' sergisi AKM'de

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Kız Çocuklarını ve Emeklerini Destekleme Vakfı (KIZÇEV), kuruluşundan bu yana her yıl “Dünya Kız Çocukları Günü” olan 11 Ekim’de toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor. Bu yıl, fotoğraf sanatçısı Eray Kapan’ın dünyanın farklı yerlerinde çektiği kız çocuklarına ait fotoğraflardan oluşan “Geleceğin Güçlü Kızları: Hayaller ve Umutlar” sergisi 11-16 Ekim tarihleri arasında AKM Tiyatro Salonu Fuaye alanında sanatseverlerle buluşuyor.

Kız çocuklarının karşılaştığı zorluklara dikkat çekerek, potansiyellerini ve başarılarını ön plana çıkarma hedefi taşıyan sergi; cinsiyet eşitliği, eğitim, kız çocuklarının güçlendirilmesi ve onlara fırsat tanınmasının önemi gibi konuları ele alıyor. Sergi aynı zamanda, toplumsal değişime ilham vermeyi ve izleyicileri kız çocuklarının haklarını ve refahını savunma konusunda harekete geçirmeyi hedefliyor. Kapan’ın ilk bireysel sergisinde fotoğrafların yanı sıra, kız çocuklarını simgeleyen bazı objeler de yer alıyor.

SERGİNİN GELİRİYLE KIZ ÇOÇUKLARINA BURS VERİLECEK Sergiye ilişkin açıklama yapan Kız Çocukları Eğitim Derneği Genel Başkanı Mehlika Gürsoy, “2018 yılında kurulduk. Bugüne kadar ortalama 2 bin öğrenciye burs sağladık. İstanbul’da üniversite eğitimine gelen başarılı fakat sosyo-ekonomik bağlamda zorluk çeken kız öğrencilere sadece aylık nakdi destek sağlamıyoruz. Hafta içinde farklı atölyeler ile de onların hayatına dokunuyoruz. 11 Ekim’de AKM’de açılacak sergimiz 7 gün boyunca İstanbulluların beğenisine sunulacak. Sergideki fotoğraflardan elde edilen gelir ile de kız çocuklarımıza burs desteği sağlayacağız” dedi.