Geleceğin bağlantılı cihaz vizyonu

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Samsung'un CES 2023'te düzenlediği basın toplantısında ana hatlarıyla aktarılan strateji, cihazların ve inovasyonun daha iyi ve kişisel deneyimler sunabilmesini öngörüyor. Samsung’un bu stratejisi, cihazlar arasında kusursuz bağlantı özelliklerinin sağlanmasının yanı sıra teknolojinin günlük yaşamdaki kullanımını daha sürdürülebilir kılabilecek bir ürün tasarımı yaklaşımına dayanıyor. Samsung CEO’su JH Han, bu yaklaşımı şöyle özetledi: “Bu vizyonumuzu çok değerli görüyoruz. Bir yandan bugünün zorluklarını aşarken aynı zamanda kullanıcıların gelecekteki ihtiyaç ve taleplerini de şimdiden anlamaya çalışıyoruz. Bunu başarmak zamanımızı alacak, birçok inovasyonun yanı sıra dünyanın her yerinden iş ortaklarıyla iş birlikleri yapmamız gerekecek. Bunu gerçekleştirmek için kararlıyız ve bugünden işe koyulduk.”



%100 YENİLENEBİLİR ENERJİ Dünyamızın karşılaştığı zorluklara çözüm bulmak amacıyla çevre odaklı yaklaşımlara öncelik verdiğini duyuran Samsung, 2050 yılına kadar tüm bağlı şirketlerinde kullanılan elektriğin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı planlıyor. Yine bu tarihe kadar, karbon emisyonlarının da sıfırlanması hedefleniyor. Yakın gelecekteki planlarında ise Cihaz Deneyimi biriminin 2027 yılına kadar yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanımına geçmesi, 2030 yılına kadar da karbon emisyonunu sıfırlaması öngörülüyor. SÜRDÜRÜLEBİLİR YAKLAŞIM Şirketin sürdürülebilirlik amaçlarını daha ileri taşımak üzere, ‘Her An Sürdürülebilirlik’ kavramı da ele alınıyor. Bu çerçevede Samsung, en popüler ürün ve hizmetlerine sürdürülebilir nitelikler kazandırarak, daha sağlıklı bir çevre için katkıda bulunuyor. Bu katkılar arasında ürünlerde kullanılan malzemelerle ve enerji verimliliğine yönelik yenilikçi tasarımlarla daha sürdürülebilir ürünlerin geliştirilmesi yer alıyor. Samsung ürünlerindeki sürdürülebilirlik adımlarına bakıldığında; akla ilk olarak birçok TV ve akıllı telefon ürünlerinde atık balıkçı ağlarından elde edilen geri dönüştürülmüş plastik gibi sürdürülebilir malzeme kullanımı geliyor. Samsung marka ev aletleri, bellek ürünleri ve 5G radyo ağı çip setleri de kullanım esnasında enerji tasarrufu sağlıyor. Ayrıca, Samsung’un SmartThings Energy ve Yapay Zeka Destekli Enerji Modu gibi bağlantı özellikli hizmetleri de kullanıcıların enerji tasarrufu yapmasını sağlayarak iklim üzerindeki genel etkiyi azaltıyor.

MİKROPLASTİK ORANI DÜŞECEK Samsung CES 2023 etkinliğinde ayrıca outdoor giyimde dünya lideri Patagonia ile ortak açıklamalarda bulundu. İki şirket, giysilerde bulunan ve yıkama sonrasında okyanus, göl ve ırmak gibi su kaynaklarına karışan mikroplastiklerin yol açtığı sorunlara çözüm bulmak için iş birliği yapacak. Patagonia Kurumsal Yaklaşım Direktörü Vincent Stanley, Samsung’un basın toplantısında söz alarak iki şirketin Mikrofiber Azaltımı Döngüsü adı verilen yeni bir çamaşır yıkama teknolojisi geliştirdiğini duyurdu. Samsung çamaşır makinelerine entegre edilen bu teknoloji, yıkama suyunda oluşan mikroplastik miktarını her yıkamada yüzde 54 oranında azaltacak. Mikrofiber Azaltımı Döngüsüne benzeyen, Samsung ve Patagonia’nın geliştirdiği bir diğer teknoloji de Mikrofiber Azaltımı Filtresi. Bu teknolojiyle mikroplastikler yıkama esnasında filtrelenerek, su kaynaklarına karışması önlenecek. YAPAY ZEKA KULLANIMI Samsung ayrıca, yapay zekâ alanındaki en son geliştirmelerin kullanıldığı yeni nesil inovasyon ve teknolojilerini de sergiledi. JetBot AI+’ta da kullanılan Mekansal Yapay Zekanın sağladığı deneyimler, her evin boyutları ve ortamına uyum sağlayan, daha iyi bir akıllı ev sisteminin temellerini atıyor. Samsung, 2023 model bazı Neo QLED 8K ve 4K TV’lerde kullanılacak olan Relumino Modunu da tanıttı. Bu özellik, görme engelli bireyler için içeriklerin izlenmesini mümkün kılıyor. Relumino Modu, içeriğin daha net ve kolay izlenebilir olması için nesnelerin dış hatlarını vurgulayarak kontrastı iyileştiriyor. Samsung ayrıca ilk olarak CES 2018’de duyurulan yeni Relumino gözlüklerini de sergiledi. Relumino gözlükler, Samsung’un C-Lab startup hızlandırma programı kapsamında geliştirilmişti. Relumino’nun mobil uygulamasıysa görsel deneyimi her ekranda daha keyifli ve kişiselleştirilmiş bir hale getiriyor.