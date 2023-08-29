Geçmişi 18. yüzyıla uzanan 76 hektarlık park: Lazienki

Lazienki Parkı'nda yer alan en önemli eserlerden biri de Chopin Anıtı. Polonyalı heykeltıraş ve ressam Waclaw Szymanowski tarafından 1926'da yapılan anıtta, bir söğüt ağacının yanında oturan Polonyalı ünlü piyanist Frederic Chopin tasvir ediliyor.