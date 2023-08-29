Geçmişi 18. yüzyıla uzanan 76 hektarlık park: Lazienki
Polonya'nın başkenti Varşova'nın merkezinde bulunan ve geçmişi 18'inci yüzyıla dayanan Lazienki Parkı, birçok heykel ve yapının yanı sıra 10 binden fazla ağaç ve yüzlerce hayvana ev sahipliği yapıyor
- 1
AA muhabiri, Varşova'nın en önemli turistik mekanlarından olan, Kraliyet Hamamları Parkı olarak da bilinen Lazienki Parkı'nın tarihçesini ve özelliklerini derledi.
- 2
Varşova'da şehir merkezine yaklaşık iki kilometre mesafedeki 76 hektarlık parka, 10 ayrı kapıdan girilebiliyor.
- 3
Lazienki Parkı'nın yer aldığı alanın, 17'nci yüzyılda dönemin Kraliyet Mareşali Stanislaw Herakliusz Lubomirski'ye ait avlanma alanı olduğu biliniyor.
-
- 4
17'nci yüzyılın ikinci yarısında park alanına inşa edilen Ada Sarayı, Polonya mimarisinin en önemli eserlerinden sayılıyor. Söz konusu saray, ilk etapta hamam olarak inşa edildiği için park, Kraliyet Hamamları Parkı olarak da adlandırılıyor.
- 5
Hamamın bulunduğu bu yapı, 1772'de Kral August tarafından özel bir konuta dönüştürülmüş ve 1791'de amfitiyatro inşa edilmiş.
- 6
Polonya Kralı Stanislaw August'un yazlık konutunun bulunduğu Lazienki Parkı, kralın 1764'teki taç giyme töreninden 1795'teki tahttan inişine kadar her anına tanıklık ettiği için Polonyalılar tarafından ayrı bir öneme de sahip.
-
- 7
Parka yıllar içinde saraylar, konutlar ve anıtlar inşa edilmiş. Lazienki'nin resmi olarak halka açık park ilan edilmesi ise 1918'de gerçekleşmiş.
- 8
PARKTA DÖRT ANA BAHÇE BULUNUYOR
Dört ayrı büyük bahçeye ev sahipliği yapan parkta, yazarlar ve bestecilere ait onlarca heykel yer alıyor.
- 9
Parkın içindeki üç büyük parkın geçmişi çok uzun yıllar öncesine dayansa da Çin Bahçesi'nin inşası 2014'te tamamlanmış.
-
- 10
Lazienki'nin içinde yer alan üç ana bahçe ise 18'inci Yüzyıl Kraliyet Bahçesi, 19'uncu Yüzyıl Romantik Bahçesi ve 20'nci Yüzyıl Modernist Bahçesi olarak sıralanıyor.
- 11
Parkta ayrıca bir 21'inci Yüzyıl Bahçesi yapılacağı, bunun için çizim çalışmalarının sürdüğü ifade ediliyor.
- 12
Varşova'nın çoğu tarihi yapısını ve anıtı içerisinde bulunduran Lazienki Parkı, şehrin turistik yerleri arasında sayılıyor.
-
- 13
Lazienki Parkı, içerisindeki heykeller ve yapıların yanı sıra eşsiz doğası sayesinde de ziyaretçiler tarafından sık sık tercih ediliyor.
- 14
Parkta, 10 binden fazla ağacın yanı sıra çok sayıda bitki türü de bulunuyor. Ayrıca sincap, tavus kuşu ve ördek gibi hayvanlar da ziyaretçiler tarafından görülebiliyor.
- 15
İlkbahar ve yaz aylarında parkta açan çiçek sayısının ise 100 bini geçtiği biliniyor. Parkta toplam 40 bina bulunuyor. Park aynı zamanda çok sayıda gölete de ev sahipliği yapıyor.
-
- 16
Lazienki Parkı'nda yer alan en önemli eserlerden biri de Chopin Anıtı. Polonyalı heykeltıraş ve ressam Waclaw Szymanowski tarafından 1926'da yapılan anıtta, bir söğüt ağacının yanında oturan Polonyalı ünlü piyanist Frederic Chopin tasvir ediliyor.
- 17
Mayıs başından eylül sonuna kadar her pazar, Chopin Anıtı'nın yanında yaz konserleri düzenleniyor. Çok sayıda yabancı turistin ve Polonyalının ziyaret ettiği parkın temizliği konusunda sıkı kurallar uygulanıyor.
- 18
Rehber köpekler hariç evcil hayvanların giremediği parkta mantarlar dahil bitkilere zarar vermek, ağaçlara tırmanmak, göletlere girmek ve kamp yapmak yasak.
-