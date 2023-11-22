Geçişsiz fiil nedir, ne demek? Geçişsiz fiil örnek cümleleri, ekleri ve konu anlatımı

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Bir fiil cümlesinde herhangi bir nesnenin bulunmadığını gösteren fiillere geçişsiz fiil adı verilmektedir. Nesne yüklem ilişkisinden doğan bir fiil çatısı olan geçişsiz fiiller sadece özneye dair bilgiler vermeleri açısından da öne çıkmaktadır. Peki, geçişli ve geçişsiz fiil örnekleri nelerdir? İşte, tüm detaylar...

Geçişsiz Fiil

Yüklemi fiil kökünden meydana gelen cümlelere Türkçede fiil cümlesi adı verilmektedir ve bu tür cümlelerde fiillerin nesne ya da özne ile kurmuş oldukları ilişkiler, fiillerde çatı konu başlığı altında incelenir. Bu fiil çatılarından bir tanesi olan geçişsiz fiiller de nesne ile yüklem arasındaki ilişkinin bir sonucu olmaları sebebiyle nesnelerine göre fiil çatıları grubu içinde yer almaktadır.

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Bir fiil cümlesi içinde herhangi bir nesne yer almıyorsa ve fiilin yapısı gereği bir nesne alabilecek durumda değilse o fiillere geçişsiz fiiller adı verilmektedir. Özellikle fiil çeşitlerinden iki olan oluş ve durum fiilleri geçişsiz olmalarıyla bilinmektedirler.

Peki bir cümle içinde yüklem görevinde bulunan bir geçişsiz fiil nasıl bulunur? Tıpkı geçişli fiil örneğinde olduğu gibi bir fiilin geçişsiz olduğunu anlamak için de iki yol bulunmaktadır. Bunlardan ilki cümlenin yüklemine “kim, ne, neyi” sorularının sorulmasıdır. Bir cümlenin yüklemine sorulan bu sorular karşısında herhangi bir cevap alınamıyorsa, bu durum bize o fiilin çatı bakımdan geçişsiz olduğunu göstermektedir. İkinci yol ise fiilin önüne getirilen “onu” kelimesidir. Bir fiil cümlesinde yüklemin başına onu kelimesi geldiğinde anlam tamamen bozuluyorsa yani “onu” kelimesi getirilemiyorsa o fiil geçişsiz çatılı fiildir.

Geçişli Geçişsiz Fiil Örnekleri

Bir önceki ara başlığımızda tanımını yaptığımız geçişsiz fiiller konusunun daha iyi anlaşılabilmesi için, örneklerimizi geçişli ile geçişsiz fiilleri karşılaştırarak vereceğiz.

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Geçişli Fiil Örnekleri

Geçişsiz fiillerin aksine bir fiil cümlesinde, nesnesi olan ya da nesne alabilen fiillere geçişli fiil adı verilmektedir.

Örnek:

Akşam yemeğinden sonra halamları ziyaret edeceğiz.

Parkeleri silmek için tüm halıları kaldırdım.

Afyon’dan gelirken size sucuk getireceğim.

Gözlerim her yerde onu arıyor.

Yukarıdaki cümlelerde geçen ve altı çizili olan etmek, kaldırmak, getirmek ve aramak fiilleri “ne, neyi, kimi” sorularına yanıt verdiği için geçişli fiiller arasında yer almaktadır.

Geçişsiz Fiil Örnekleri

Örnek:

O kadar ikaz etmemize rağmen hala uslanmadı.

Başına gelenlerden sonra çok durgunlaşmıştı.

Yorgunluktan sabaha kadar deliksiz

Teyzemler bugün tatile

Yukarıda vermiş olduğumuz örneklerdeki uslanmak, durgunlaşmak, uyumak ve gitmek fiilleri “ne, neyi ve kimi” sorularına yanıt vermiyor olması sebebiyle geçişsiz fiillere birer örnektir. Bu fiillerin geçişsiz olduğunu anlamanın bir diğer yolu ise fiillerin önüne getirilecek “onu” kelimesidir.

(Onu) uslanmadı.

(Onu) durgunlaşmıştı.

(Onu) uyudu.

(Onu) gidecek.

Görüldüğü gibi fiillerin önüne onu kelimesi getirildiğinde cümlenin anlamı bozulmakta ve durum da bize, bu fiillerin geçişsiz olduğunu göstermektedir.

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