Geçici işgücü desteği için son 1 hafta

Yapılandırma ile ilgili torba kanun uyarınca 1 Ocak 2019 – 17 Nisan 2020 tarihleri arasında işten çıkartılan işçiler aralık ayının sonuna kadar eski işverene başvurarak işe dönüş talebinde bulunacaklar. İşveren işe almayı kabul ederse işten çıkarma yasağı süresince aylık 1324 TL destek verilecek.
İşverenin işe dönüş başvurusunu kabul etmediği kişiler halen işsiz ise ayda 1030 TL geçici işgücü desteği verilecek. Destek ödemeleri, işten çıkarma yasağı süresince devam edecek.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR),geçici işçi desteği başvuru süresini bir ay ile sınırlandırdı. İŞKUR’un belirlediği takvime göre, söz konusu işçiler aralık ayı içinde eski işverene başvuracaklar. İşveren işe dönüş talebini kabul etmezse aynı ay içinde geçici işgücü desteğinden yararlanmak için başvuruda bulunacaklar. İşverene başvurunun yazılı olması gerekmiyor. Sözlü başvuruya olumsuz cevap alanlar da destekten yararlanmak için başvuruda bulunabilecekler.
KİMLER BAŞVURUDA BULUNABİLECEK
İşe iade talebi kabul edilmeyip geçici işgücü desteğinden yararlanmak isteyenlerde aranan koşullar şöyle:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamak,
1/10/2020 tarihi itibarıyla sigortalı olarak bir işte çalışmamak,
Sosyal güvenlik kuruluşlarından emeklilik veya yaşlılık aylığı almamak,
İş Kanunu’na tabi olup olmadığına bakılmaksızın iş veya hizmet sözleşmesinin 1/1/2019-17/4/2020 tarihleri arasındaki dönemde sona ermemesi,
İş veya hizmet akdinin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler kapsamında sona erdirilmemesi,
İşverene yapılan işe dönüş başvurusunun reddedilmiş olması ve İŞKUR’a e-Devlet sistemi üzerinden başvuruda bulunmak,
Destek sağlanan ayda hanesinde yaşayanların sosyal güvenlik kuruluşlarından gelir veya aylık almamaları, kısa çalışma ödeneğinden, nakdi ücret desteğinden, işsizlik ödeneğinden, iş kaybı tazminatından, yarım çalışma ödeneğinden veya ücret garanti fonundan faydalanmaması, İŞKUR’un düzenlediği aktif işgücü kurs veya programlarından faydalanmamaları, sigortalı bir işte çalışmamaları, düzenli sosyal yardımlardan yararlanmamaları gerekiyor.
Ayrıca, ilçede bulunan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca acil durum hali çerçevesinde yapılacak değerlendirme sonucunda “uygunluk” verilmesi koşulu aranacak.
BAŞVURU SÜRESİ 31 ARALIK’TA SONA ERECEK
Söz konusu koşulları sağlayan kişilerin geçici işgücü desteğinden yararlanabilmek için e-Devlet sistemi üzerinde bulunan "Geçici İşgücü Desteği Başvurusu" menüsündeki formu doldurmaları gerekiyor. Başvurular 31/12/2020 tarihinde saat 23:59’da sona erecek.
Koşulları sağlayan kişilerin önceden herhangi bir evrak temin etmesi gerekmiyor. Haklarını kaybetmemeleri için bir hafta içinde başvuru yapmaları zorunlu.
Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden alınacak. Çalışma ve İş Kurumu il müdürlükleri veya hizmet merkezleri ya da sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları üzerinden herhangi bir başvuru alınmayacak.
Başvuru sonuçları yine e-Devlet’te yer alan "Geçici İşgücü Desteği Başvurusu" ekranından duyurulacak.
KONTROLLER SİSTEM ÜZERİNDEN YAPILACAK
Başvuru döneminde aksaklık yaşanmaması için başvuru sahibinin gerekli şartları taşıyıp taşımadığı hususunda hiçbir kontrol yapılmayacak. Başvuruların ardından hak kazanma şartlarına ilişkin kontroller sistem üzerinden yapılacak.
Kişilerin adres bilgileri adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden (ADNKS),birinci ve ikinci derece kan hısımları ile eşlerine ilişkin bilgileri İçişleri Bakanlığı’na ait MERNİS’ten, hane içindeki fertlerin emekli, dul ve yetim aylığı alıp almadıkları SGK sisteminden kontrol edilecek. Vakıflarca yapılacak değerlendirme sonuçları da bilgi işlem altyapısı üzerinden İŞKUR’a aktarılacak. Vatandaşların hiçbir belge toplamasına gerek kalmayacak.
Aynı hanede yaşayan sadece bir kişiye geçici işgücü desteği verilecek.
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