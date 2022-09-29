Uber'den güvenlik güncellemesi!

Geçen haftalarda 18 yaşındaki bir hacker’ın saldırısına maruz kalan akıllı telefon üzerinden taksi çağırma uygulaması Uber, daha güvenli bir yolculuk deneyimi için dikkat çeken bir güncelleme yayınladı.
Uber’in duyurduğu yeni Güvenlik Kontrolü paneli ile birlikte yolcuların uygulama içi güvenlik özelliklerini kullanmaları teşvik edilecek. Yolcular, bu yeni Güvenlik Kontrolü panelinde: Güvenilir Kişiler, RideCheck ve PIN Kodu Doğrulaması özelliklerini etkinleştirebilecekler.
Uber Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı, yeni uygulama ile ilgili olarak şunları söyledi:
"Uber Uygulaması ile yolculuk yapan herkesin güvenliği birinci önceliğimiz. Daha iyi bir yolculuk deneyimi için uygulamamızı sürekli olarak geliştirmeye devam ediyoruz. Güvenlik Kontrolü paneli ile birlikte, yolcular Uber uygulamasında bulunan Güvenilir Kişiler, RideCheck ve PIN Kodu Doğrulaması özelliklerini kullanabilirler. Tüm bu özelliklerin amacı daha güvenli bir yolculuk deneyimi sağlamak."
YENİ GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ EKLENDİ
Uber’in güvenlik için uygulamaya aldığı yeni özellikler şöyle:
- Güvenilir Kişiler: Yolcular uygulama içerisinden Güvenilir Kişiler sekmesini seçebiliyor ve yolculuklarını anlık olarak güvendiği kişilerle paylaşabiliyor. Böylece yolcunun güvendiği yakın çevresi yolculuğu anlık takip ederek sürücünün varış noktasına güvenli bir şekilde yolcuyu ulaştırdığından emin olabiliyor.
- RideCheck: Uzun bir mola veya olası bir kaza anı gibi olağan dışı durumları algılamak için GPS teknolojisini kullanan özellik ile, hem sürücü hem de yolcu ile uygulama üzerinden iletişime geçilerek kontroller sağlanıyor ve gerekli durumlarda yardım için destek alınabiliyor.
- PIN Kodu Doğrulaması: Yolcular, uygulama üzerinden eşleştiği sürücünün kullandığı araca bindiğinden emin olmak için PIN Kodu Doğrulaması özelliğini kullanabiliyor. Yolculuğun başlaması için yolcu tarafından sürücüye sağlanan PIN kodunu, sürücünün doğru şekilde Uber sürücü uygulamasına girmesi gerekiyor ve akabinde yolculuk başlıyor.
NE OLMUŞTU?
Bugün itibariyle güvenlik odaklı kritik güncellemesini devreye aldığını duyuran Uber, 15 Eylül’de sistemlerini hedef alan sosyal mühendislik tabanlı bir saldırıya maruz kalmıştı.
Yaşanan güvenlik ihlali, 18 yaşında bir saldırganın sosyal mühendislik yöntemiyle bir Uber çalışanından aldığı erişim bilgilerini kullanarak kurum iç VPN sistemine erişmesi şeklinde gerçekleşmişti. Uber’in AWS ve G Suite hesaplarının da ele geçirildiği olayda, hacker’ın Uber’in kaynak kodlarını sızdırma tehdidinde bulunduğu da iddialar edilmişti.
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