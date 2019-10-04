İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün gece Avrupalı yetkililerle bir araya geldi. 5 saat süren görüşmede Avrupalı bakanlara Türkiye’nin çok güçlü bir göç dalgasıyla karşı karşıya olduğunu anlatan Bakan Bakan Soylu, muhataplarının önüne koyduğu 5 madde hakkında bilgi verdi. Habertürk’ten Kübra Par’a açıklamalarda bulunan Soylu, “özellikle Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer’in çok sıcak ve samimi yaklaştığını anlattı. “Bu konuda Merkel ile belli başlıkları konuşarak geldiği belliydi. ‘Hem Federal hükümete hem de Avrupa Birliği’ne tezlerinizi sunacağız’ dedi. Ben toplantının havasında samimiyet ve iyi niyet gördüm. Tabii meselenin güvenlik ve terör boyutunu da konuştuk” dedi.

"TÜRKİYE'NİN YÜKÜNÜ HAFİFLETMEMEK İÇİN GAYRET ETMEMİZ LAZIM"

Bilindiği gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta Türkiye’nin güvenli bölge planını ve Suriyeli mülteciler için bölgede oluşturulacak yerleşim birimlerinin detaylarını açıklamıştı. 1 milyon Suriyeli’nin geri dönüşünü sağlayacak projenin 27 milyar dolarlık maliyeti olduğunu ve projenin ancak yabancı fonların desteğiyle gerçekleştirilebileceğini vurgulamıştı.

Erdoğan, New York'ta gerçekleştirdiği BM temasları sırasında bu planı diğer ülke liderleriyle de paylaşmıştı. Almanya Başbakanı Angela Merkel’in plana destek verdiğini ve baş başa görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Türkiye’nin yükünü hafifletmek için bizim de gayret etmemiz lazım” diye konuşmuştu.

BAKAN SOYLU AVRUPALI ÜÇ YETKİLİ İLE BİRARAYA GELDİ

Bu konuda dün kritik bir gelişme daha yaşandı. Türkiye’den Yunanistan’a geçen sığınmacıların sayısında son aylarda artış olması üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ve Avrupa Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulas ve Fransa Ankara Büyükelçisi Charles Fries Ankara'da dün akşam bir araya geldi. Bakan Soylu, Habertürk’ten Kübra Par’ın sorularını yanıtladı.

ALMANYA BAŞBAKANI MERKEL İLE GÖRÜŞMENİN SONUCU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, öncelikle bu toplantının Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel’in New York’taki görüşmesi üzerine şekillendiğini vurguladı.

Dün 18:30’da başlayan ve 5 saat süren görüşmede Avrupalı bakanlara Türkiye’nin çok güçlü bir göç dalgasıyla karşı karşıya olduğunu anlatan Bakan Soylu, toplantıda konuşulanları şu sözlerle anlattı:

Yunanistan’a eskiden yalnızca Suriyeliler geçerken bugün kaçak göçmenlerde ilk iki sırada Afganlılar ve Pakistanlılar yer alıyor. Bu yılsonu itibarıyla yakalayacağımız göçmen sayısı geçen yıla oranla 130 bin kişi fazla olacak. Avrupa’ya geçenlerin sayısı ise 10 bin civarında olacak. Yani Avrupa Türkiye’nin karşılaştığı zorluğun yalnızca 13’te 1’i ile karşı karşıya. Bu yıl 320 bin kaçak göçmen yakaladık. Bu yönetilebilir bir durum değil. İdlib’de gelişebilecek hadiseler sebebiyle yaklaşık 3 milyon 750 bin kişi sınırımıza dayanabilir, eğer yeni bir kitlesel göç olursa bununla baş edemeyebiliriz...

“SINIRLARI BİRAZ GEVŞETSEK 3 HAFTADA 100 BİN KİŞİ GEÇER”

Bakan Soylu şöyle devam etti:

Onlara şunu da söyledik. Düzensiz göçle ilgili çalışmalarımızı biraz gevşetsek 3 hafta içinde 100 bin kişi karşıya geçer, Avrupa çok ciddi bir maliyetle karşı karşıya kalır. Oysa Türkiye bugüne kadar bu konuda en küçük bir eksiklik yapmadı. Bir takım dedikodular söz konusu. Özellikle Doğu Akdeniz’deki doğalgaz arama faaliyetlerinde Türkiye’nin bu konuyu bir koz olarak kullandığı öne sürülüyor. Bu çok çirkin bir iddiadır.

Bir de İstanbul’da seçim kaybedildiği için böyle bir şeyin söz konusu olduğu söyleniyor. Bu da çok çirkin bir iddiadır. Seçimden önce yılbaşından itibaren İstanbul ile ilgili eylem planına başlamıştık. Bunu da kendilerine anlattık.

İŞTE AVRUPALI BAKANLARIN ÖNÜNE KONULAN O 5 MADDE

Nihayetinde toplantıda 5 temel madde ortaya koyduk. Birincisi 18 Mart mutabakatı gereği Avrupa Birliği ve Yunanistan’ın yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini ifade ettim. Mutabakatın 9. Maddesi çok açık bir şekilde Suriye sınırları içinde göçle ilgili atılacak adımlardan Avrupa Birliği’nin sorumluluk aldığını yazıyor. Onları bu sorumluluğu almaya davet ettik.

"AB'NİN KAYNAK ÜLKELERLE İLGİLİ SORUNLARINI ÇÖZMESİ LAZIM"

İkincisi, göçü kaynağında durdurmanın önemini vurguladık. Biz ne kadar polisiye tedbirler alırsak alalım, ne kadar göç kanunlarıyla süreci yönetmeye çalışırsak çalışalım bunu engellememiz mümkün değildir. Avrupa Birliği’nin ve gelişmiş ülkelerle bir araya gelerek kaynak ülkelerle ilgili sorunları çözmemiz lazım.

"GERİ GÖNDERME SÜRECİNDE TÜRKİYE'YE DESTEK OLUNMASI GEREK"

Üçüncüsü, Türkiye olağanüstü bir geri gönderme ortaya koyuyor. Şu ana kadar yaklaşık 41 bin Afganlı, 8 bin Pakistanlı ülkesine geri gönderildi. Toplamda geri gönderme sayısı 62 binin üzerine çıktı. Dünyada böyle bir geri gönderme söz konusu değil çünkü her bir kişi bir külfet ve maliyet. Bu geri gönderme süreçlerinde de Türkiye’ye destek olmaları gerektiğini söyledik.

"YERLEŞİM BÖLGESİNE GEREKEN FİNANSMANA DESTEK OLUNMALIDIR"

Dördüncüsü, Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler toplantısında dile getirdiği güvenli bölge ve sığınmacılarla ilgili yerleşim planlarını harita üzerinde anlattık. İlçeler, köyler, tarım arazileri ve sosyal donatıların ne şekilde yapılabileceğini ortaya koydum. Ayrıca “Avrupa’da bu bölgenin demografisini değiştirmeye çalıştığımıza dair bir takım dedikodular yapılıyor. Bu son derece yanlıştır, gerçeklik payı yoktur” dedik. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi projenin finansmanına destek olmaları gerektiğini aksi halde hem Türkiye’nin hem de Avrupa’nın bu göç dalgasının altında kalacağını açık açık ifade ettik. Nasıl Afrin’de, Azez’de, Cerablus’ta, El Bab’da şu anda huzurlu bir bölge oluşturulmuş ise Fırat’ın doğusunda da ciddi bir güvenli bölge oluşturarak insanların bu bölgeye yerleştirilmesini sağlayabiliriz. Bunun için olağanüstü bir desteğe ihtiyaç olduğunu anlattık. Bunu yapmazlarsa da Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi bağışçılar vasıtasıyla böyle bir destek talebine çıkılacağını ifade ettik.

"SURİYELİLERİN UYUMU KONUSUNDA AYRI BİR PARAGRAF AÇILMALIDIR"

Beşincisi uyum politikalarının önemini hatırlattık. Türkiye’de şu anda 3 milyon 667 bin Suriyeli var. Bunların uyumu konusunda Türkiye çok ciddi gayret ortaya koyuyor. Bu konuda Türkiye’ye ayrı bir paragraf açılması gerektiğini söyledik.

‘SAMİMİYET VE İYİ NİYET GÖRDÜM’

Bakan Soylu, özellikle Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer’in çok sıcak ve samimi yaklaştığını anlattı. “Bu konuda Merkel ile belli başlıkları konuşarak geldiği belliydi. ‘Hem Federal hükümete hem de Avrupa Birliği’ne tezlerinizi sunacağız’ dedi. Ben toplantının havasında samimiyet ve iyi niyet gördüm. Tabii meselenin güvenlik ve terör boyutunu da konuştuk” dedi.