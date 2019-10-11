11 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cumhuriyet Mahallesi, Atapark yakınlarında 15 Eylül'de, Sivaslı ilçesinin, Selçikler Beldesi'ndan gezmek için gelen inşaat işçileri ile bir grup genç arasında, iddiaya göre, 'yan bakma' kavgası çıktı. Kavgada inşaat işçisi Hasan Özkan (24) bıçakla yaralandı. Arkadaşları tarafından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Özkan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Polis, olayın ardından şüpheli olarak lise öğrencisi Erdal Ok'u gözaltına aldı. Ok, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Oğlunun suçsuz olduğuna inanan Salih Ok, olayı araştırmaya devam etti. Olay yeri ve çevresinde tek tek herkesle görüşen Salih Ok, iki hafta önce bir görgü tanığına ulaştı. Görgü tanığı, Özkan'ın bıçaklayan kişinin C.G. olduğunu söyledi. Bunun üzerine Salih Ok, avukatı aracılığıyla C.G., hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Soruşturmayı derinleştiren savcılığın talimatıyla polis C.G.'yi gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, suçunu itiraf eden C.G., mahkemece tutuklandı. Suçsuz olduğu ortaya çıkan Erdal Ok ise 2 gün önce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
'MAĞDURUZ'
Oğlunu cezaevinden kurtaran Salih Ok, gece- gündüz demeden olayı araştırıp, sonunda gerçeği ortaya çıkardığını belirterek, "Olay günü saat 01.30'da polisler, beni arayıp, oğlum Erdal'ı sordu. Ben de o gece oğlumun kız arkadaşının yanında olduğunu söyledim. Ertesi gün, polisler bu defa evimize gelip, yine oğlumu sordu. Neden aradıklarını sorduğumda, Atapark civarında cinayet işlendiğini söylediler. Ben de oğlumun o saatlerde kız arkadaşının evinde olduğunu söyledim. Daha sonra durumu oğluma anlattım. Bunun üzerine oğlum polis merkezine gitti. Sonra duydum ki, gözaltına alınmış. Ardından da adliyeye sevk edilip, mahkemece tutuklanmış. Oğlumun suçsuz olduğuna inandığım için olayın peşine düştüm. Gece, gündüz demeden araştırdım. Sonunda, gerçek suçluyu bulup, yakalanmasını sağladım. O kişi şimdi cezasını çekecek. Oğlum boş yere 22 gün cezaevinde yattı. Boş yere cinayet işleyen kişinin ailesi olarak damga yedik. Mağduruz" dedi.
'BABAM GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARMASA HALEN CEZAVİNDE OLACAKTIM'
Olay günü kız arkadaşının yanında olduğunu belirten Erdal Ok, "Beni suçsuz yere cezaevine gönderdiler. Her ne kadar serbest kalmış olsam da herkes beni 'katil olarak biliyor. Olay yerinde de hiç bulunmadım. Arandığımı duyunca da zaten polise de kendim gittim. İfademde, 'Suçsuzum, olay yerinde değildim' dedim. Ancak, buna rağmen tutuklandım. Boş yere hapis yattım. Babam gerçeği ortaya çıkarmasa daha da cezaevinde olacaktım. Kendisine, bana inandığı ve cezaevinden kurtardığı için teşekkür ediyorum" diye konuştu.
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