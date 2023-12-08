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        Haberler Sağlık Gebelikte gribal enfeksiyon anne ile bebeğin kaybına yol açabiliyor

        Gebelikte gribal enfeksiyon anne ile bebeğin kaybına yol açabiliyor

        Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, özellikle bebekte organ gelişiminin olduğu ilk 3 ay içerisinde annenin geçirdiği enfeksiyonların ve yüksek ateşin birtakım problemlere yol açabildiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 07:32 Güncelleme: 08.12.2023 - 07:32
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        Gribal enfeksiyon uyarısı! Hem anne hem bebeğin kaybına yol açıyor
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        Prof. Dr. Buyru, yaptığı açıklamada, havaların soğuması ile gribal enfeksiyonlarda artış yaşandığını belirtti.

        Risk grubundaki hamilelerin gribal enfeksiyonları ağır geçirebildiğine dikkati çeken Buyru, "Özellikle bebekte organ gelişiminin olduğu ilk 3 ay içerisinde annenin geçirdiği enfeksiyonlar ve yüksek ateş, birtakım problemlere yol açabiliyor. Hatta gebelik kayıpları ile sonuçlanabiliyor. O nedenle gribal enfeksiyonlara karşı önlem almak gerekir. Örneğin gribal enfeksiyonlar gebelerde zatürreye kadar hatta bebeğin ya da annenin kaybına kadar olumsuz sonuçlara yol açabiliyor" ifadelerini kullandı.

        Prof. Dr. Buyru, bunu önlemek için gebeliğin her döneminde grip aşısının tüm gebelere yapılmasını önerdi.

        Gebelerin başka enfeksiyonlara karşı da aşılanması gerektiğine dikkati çeken Buyru, viral enfeksiyonların bebekte otizm nedeni olabileceğini araştırmaların gösterdiğini vurguladı.

        "İLK ÜÇ AYDA ORGAN VE SİSTEM GELİŞİMİ VAR"

        Prof. Dr. Buyru, bu enfeksiyonların bebeğin beyin, sinir sistemi ve kalp kapağı gibi organ ve sistemlerinde birtakım olumsuzluklar ortaya çıkabildiğinin altını çizerek, "İlk üç ayda organ ve sistem gelişimi var. Eğer enfeksiyon plasenta yoluyla bebeği de etkilerse bu bebekte hem anomalilere, bebeğin kaybına kadar varan olumsuz sonuçlara yol açabilir" değerlendirmesini yaptı.

        Özellikle viral enfeksiyonlar ve yüksek ateş durumunda bebeğin beyin, sinir sistemi, diğer organ ve sistemleri olumsuz etkilenebildiğini aktaran Buyru, gebelerin bulunduğu ortamları sık sık havalandırılmalarını önerdi. Buyru, hamilelerin kalabalık ortamlardan ve hastalardan mümkün olduğunca uzak durmalarını, maske kullanmalarını ve el hijyenine dikkat etmelerini istedi.

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