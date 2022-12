'Atılacak yeni adımlarda her türlü desteğe hazırız'

HABERTURK.COM

Gıda Perakendecileri Derneği (GDP), son dönemde zincir marketlerde gündeme gelen 'fahiş fiyat' iddialarına yönelik açıklamalarda bulundu.

Dernekten yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilirken,

"Perakende ticaret ile uğraşan işletmelerin temel görevi, kendi imkanlarını da kullanarak temin ettiği üretim mallarını en iyi koşullarda tüketiciye ulaştırmaktır" denildi.

Açıklamada, "Bu görevi yerine getirirken oluşan mecburi operasyon maliyetlerini de karşılamaktadır. Bu süreç sadece bir ürün kategorisi için değil, gıda veya gıda dışı, organize veya geleneksel tüm perakende sektörü için işlemektedir" görüşü savunuldu.

Organize perakendecilerin yüksek enflasyon dönemlerindeki en önemli rolünün ise, üretimden kaynaklı fiyat değişimlerini tüketicinin alım gücünü düşünerek olabildiğince az yansıtmak olduğu GDP açıklamasında vurgulanırken, "Sektör içindeki yoğun rekabet ortamı ve seçeneklerin fazla olması da tüketicinin kendi bütçesine en uygun ürünü satın alabilmesini sağlamaktadır. Böyle bir ortamın varlığına rağmen bir işletmenin fiyatlarını sebepsiz yere göz göre göre yükseltmesi, ticaret kurallarına da aykırı kalacaktır" ifadesi yer aldı.

'GERÇEKLER GÖZ ARDI EDİLİYOR'

Bazı basın kuruluşlarında, sosyal medyada ve bazı kurum yöneticileri tarafından ortaya atılan ithamların kamuoyunu yanlış yönlendirdiği de aktarılırken, "Verilen bazı örnekler, özellikle seçilen görseller neticesinde o ürünlerin fiyatlarını belirleyen unsurlara dair gerçekleri göz ardı etmekte ve perakende zincirlerini hedef göstermektedir. Söz konusu dezenformasyon kampanyası nedeniyle ticari ve itibari olarak zarar gören şirketlerin önemli vergi ve istihdam kaynakları olduğu, ülkemize önemli ekonomik değerler kattığı, tüketicinin her türlü talebini en uygun şartlarda karşılamaya hizmet ettikleri unutulmamalıdır" denildi.

Gıda perakendecilerine yönelik yanlış bir algı yaratıldığını savunan GDP, "Tüketicimizin temel ihtiyacı olan mutfak harcamalarına dokunan bir kategori olması nedeniyle özellikle gıda perakendecilerine yönelik oluşturulmak istenen “yanlış algı”, başta derneğimiz üyesi olan perakendecilerin, tüketici lehine fiyat yönetme çabasını hiçe saymaktadır. Son olarak, “atılan her iddianın doğru çıkmadığını” dile getiren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da belirttiği üzere perakende işletmelerinin her şubesi, neredeyse ürünlerinin tamamı ve tüm tedarik süreçleri, ilgili bakanlık ekipleri ve yerel mercilerce titizlikle incelenmektedir. Atılacak yeni adımlarda da sektörümüz her türlü desteği sağlamaya kararlıdır" görüşünü paylaştı.