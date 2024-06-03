Gazze hükümeti: 3 bin 500'den fazla çocuk açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya

Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail’in saldırı ve işgali altındaki Gazze Şeridi’ndeki 3 bin 500’den fazla çocuğun açlıktan hayatını kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Hükümetin medya ofisinin Telegram hesabından yapılan açıklamada, "Korkunç bir uluslararası sessizliğin ortasında, süt ve gıda kıtlığı, besin takviyesi eksikliği, çocukların aşılardan mahrum bırakılması ve üst üste dördüncü hafta insani yardım girişinin engellendiği bir durumda, İsrail işgalinin çocukları aç bırakma politikasının bir sonucu olarak Gazze Şeridi'nde 5 yaşın altındaki 3 bin 500'den fazla çocuk kademeli ölüm riskiyle karşı karşıya." ifadeleri kullanıldı.

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Gazzeli çocukların, "vücutlarının yapısını etkileyen, büyümelerini geciktiren ve hayatta kalmalarını tehdit eden bulaşıcı hastalıklara yakalanma riskine maruz bırakan ileri derecede yetersiz beslenmeden" muzdarip olduklarının belirtildiği açıklamada, çocukların sistematik olarak maruz bırakıldıkları tüm krizlere radikal ve acil bir çözüm" bulunması çağrısında bulunuldu.

Uluslararası topluma, BM ve uluslararası kuruluşlara, çocuklarla ilgili kuruluşlara ve tüm dünya ülkelerine sorumluluklarını yerine getirerek açlığın pençesindeki Gazze'deki çocukları kurtarma çağrısı yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Soykırım savaşında 15 bin 438 çocuk öldürüldü, on binlercesi yaralandı, 17 binden fazla çocuk ise ebeveynlerinden bir ya da ikisini kaybetti. Yaşadıkları dehşetin yanı sıra, özellikle çocukların ileri düzeyde psikolojik desteğe ihtiyaçları var. İmha savaşı, yerinden edilme ve İsrail saldırganlığının diğer sonuçları nedeniyle 335 bin çocuk son derece zor bir hayat yaşıyor. Uluslararası Ceza Mahkemesine, diğer tüm uluslararası mahkemelere ve dünyadaki tüm özgür yargıçlara çocukları sistematik olarak hedef alan İsrailli ve ABD’li savaş suçlularının kovuşturulması çağrısı yapıyoruz."