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Gazze'de, Hamas'ın başlattığı saldırıda 7 gün geride kalırken, İsrail güçlerinin Gazze'ye yönelik hava bombardımanı aralıksız sürüyor. İsrail ordusu, Gazze'nin yanı sıra Batı Şeria'ya da müdahale ediyor.

EVLERİNDEN AYRILANLAR DA VURULDU AA'da yer alan habere ve Gazze İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail saldırıları sebebiyle evlerinden ayrılmak zorunda kalan Filistinliler, İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu.

EN AZ 70 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ Yerinden edilmiş Filistinlilerin oluşturduğu konvoya düzenlenen saldırıda en az 70 kişi öldü, 200'den fazla kişi yaralandı.

"GAZZE KUŞATMASI İNSANLIK SUÇUDUR" İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Orta Doğu ve Kuzey Afrika İletişim Direktörü Ahmed Benchemsi, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki kuşatmasını "açıkça savaş suçu" olarak nitelendirdi. Bechemsi, Hamas'ın saldırılarının ardından İsrail hükümetinin tüm Gazze halkını cezalandırdığını belirterek, "Gazze kuşatması açıkça savaş suçudur. Bu çok basit ve açık" dedi.

LÜBNAN HİZBULLAHI 4 SALDIRIYI ÜSTLENDİ Lübnan Hizbullahı, güney sınır bölgesinde İsrail'e yönelik dört ayrı saldırıyı üstlendiğini açıklarken İsrail ordusu da Lübnan'dan gelen saldırılara tank ve top atışıyla karşılık verdiğini bildirdi.

İSRAİL'DEN NOKTA OPERASYONLARI İsrail ordusu, Filistinli grupların elinde bulunan rehinelerin yerini belirlemek için askerlerin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde "nokta operasyonları" yaptığını duyurdu.

FİLİSTİN: ETNİK TEMİZLİK DİYE TANIMLADI Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansour, İsrail'in Gazze'deki sivillerden 1.1 milyonunun yerlerinden ayrılarak bölgenin güneyine geçmeleri talebini "etnik temizlik ve insanlığa karşı suç" olarak tanımladı. ÇOCUK HASTANESİNE FOSFOR BOMBASI ATILDI Gazze'deki Durra Çocuk Hastanesinin İsrail savaş uçakları tarafından atılan fosfor bombalarıyla vurulduğu bildirildi. İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 2 Filistinliyi öldürdü. İsrail'de kara harekatı hazırlıkları Haberi Görüntüle

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