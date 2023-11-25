Gazze'de insani aranın 2. günü: Rehine takası bugün de devam edecek

7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmalarına Mısır ve Katar'ın arabuluculuğu ile insani ara verilmesi konusunda uzlaşıldı. Gazze'deki 4 günlük insani ara dün başladı, bu süreçte Gazze'ye yakıt, tıbbi malzeme gibi ihtiyaçların girmesi mümkün olacak ve iki tarafta karşılık olarak rehine serbest bırakacak.