Gazze'de insani aranın 2. günü: Rehine takası bugün de devam edecek
İsrail ile Hamas arasındaki 4 günlük insani ara dün başladı. Dün akşam saatlerinde ise Hamas 13 İsrailli esiri, İsrail de 24'ü kadın, 15'i çocuk 39 Filistinliyi serbest bıraktı. Esir takasının bugün de devam etmesi bekleniyor
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7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmalarına Mısır ve Katar'ın arabuluculuğu ile insani ara verilmesi konusunda uzlaşıldı. Gazze'deki 4 günlük insani ara dün başladı, bu süreçte Gazze'ye yakıt, tıbbi malzeme gibi ihtiyaçların girmesi mümkün olacak ve iki tarafta karşılık olarak rehine serbest bırakacak.
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Dün akşam saatlerinde İsrail ile Hamas arasında yapılan esirlerin serbest bırakılmasına yönelik anlaşmanın ardından ilk adım atıldı. Hamas tarafından esir tutulan 13 İsrailli ile İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan 39 Filistinli serbest bırakıldı.
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İnsani aranın ardından Gazze'ye yakıt ve malzeme sevkiyatı arttı; ancak yardım grupları bunun haftalarda bombardıman altından kalan Gazze halkı için henüz yeterli olmadığını söylüyor.
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İsrail, insani ara süresince insani ihtiyaçlar için kuşatma altındaki Gazze'ye günde 130.000 litre yakıt gönderilmesine izin vermeyi kabul etti.
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Esir takasının bugün de devam etmesi bekleniyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi, Gazze'den bugün serbest bırakılması planlanan ikinci grup İsrailli esirin isimlerinin olduğu listenin alındığını belirtti.
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Netanyahu'nun ofisinin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Mossad ve İsrail ordusunun bugün serbest bırakılacak İsrailli esirlerin listesini aldığı ifade edildi.
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4 GÜNLÜK İNSANİ ARA DÜN BAŞLADI
İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma dün saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti.
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Dün akşam saatlerinde Hamas 13 İsrailli esiri, İsrail de işgal altındaki Batı Şeria'daki İsrail hapishanesi Ofer'de bulunan 24'ü kadın, 15'i çocuk 39 Filistinliyi serbest bırakmıştı.
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Uzlaşı kapsamında, Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.
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Serbest kalacak esirler her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluşuyor.
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*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.