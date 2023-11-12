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        Haberler Dünya Gazze'de ateşkes isteyen İsrailliler, Tel Aviv'de yine gösteri düzenledi: "Savaşın kazananı olmaz"

        Gazze'de ateşkes isteyen İsrailliler, Tel Aviv'de yine gösteri düzenledi

        7 Ekim'de başlayan Hamas-İsrail gösterileri sürerken, Gazze'de on bini aşkın kişi hayatını kaybetti. Tel Aviv'de bir araya gelen göstericiler, ateşkes çağrısında bulundu. Göstericiler, "Savaşın kazananı olmaz", "Hastaneleri bombalamak, suyu kesmek, aç bırakmak, çocukları katletmek: bunlar kendini savunma hakkı değildir" pankartları taşıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 10:32 Güncelleme: 12.11.2023 - 10:32
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        • 1

          İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sonlandırmasını ve ateşkes ilan edilmesini isteyen İsrailli Yahudiler, Tel Aviv’de gösteri düzenledi.

        • 2

          Tel Aviv'de önceki haftalarda olduğu gibi Savunma Bakanlığı binası yakınında toplanan bir grup İsrailli, Gazze'de ateşkes ilan edilmesi çağrısı yaptı.

           

           

        • 3

          Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin aileleri, Tel Aviv'de her hafta yakınlarının bir an önce eve dönmesi için gösteri yaparken, bir grup İsrailli de ateşkes çağrısı yapıp Gazze'deki savaşa karşı çıkan gösteriler düzenliyor.

           

           

        • 4

          İsrail ile Filistinli gruplar arasında esir takası da yapılmasını isteyen savaş karşıtı göstericiler, İngilizce ve İbranice, "Bir an önce ateşkes", "Hemen şimdi esir takası" ve "Savaşın kazananı olmaz", "Hastaneleri bombalamak, suyu kesmek, aç bırakmak, çocukları katletmek: bunlar kendini savunma hakkı değildir" yazılı pankartlar taşıdı.

           

           

        • 5

          Göstericiler, Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve esir takası yapılması yönündeki taleplerini dile getiren sloganlar da attı.

           

           

        • 6

          SALDIRILARDA SON DURUM

          Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

           

           

        • 7

          İsrail, 7 Ekim'den bu yana 38'i Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 354'ü asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

           

           

        • 8

          İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

           

           

        • 9

          Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 506'sı çocuk, 3 bin 27'si kadın olmak üzere 11 bin 78 Filistinli öldürüldü, 27 bin 490 kişi yaralandı.

           

           

        • 10

          İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi'ni, Nasr Çocuk Hastanesi'ni, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

           

           

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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