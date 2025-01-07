Gazze'de 2 İsrail askeri öldürüldü

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Yüzbaşı Eitan Israel Shiknazi (24) ile 932. Tabur'dan adı açıklanmayan bir askerin daha Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda öldüğü belirtildi. Shiknazi'nin öldüğü olayda 932. Tabur'dan 2 askerin de ağır yaralandığı ifade edildi.

AA'nın haberine göre; kara saldırısının başladığı 27 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki çatışmalarda 390'dan fazla İsrail askeri öldü.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 818'i çocuk, 12 bin 287'si kadın olmak üzere 45 bin 854 Filistinli öldü, 109 bin 139 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.