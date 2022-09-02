Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım boru hattından doğal gaz sevkiyatının belirsiz bir süreliğine durdurulduğunu açıkladı.
Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, 31 Ağustos'ta bakıma alınan ve yarın tekrar faaliyete geçmesi beklenen Kuzey Akım'daki bir türbinde arızaların tespit edildiği belirtildi.
Hattan doğal gaz sevkiyatının arızalar tamir edilmeden yapılamayacağına işaret edilen açıklamada, bu nedenle Kuzey Akım üzerinden doğal gaz sevkiyatının belirsiz bir süreliğine durdurulmasına karar verildiği kaydedildi.
RUSYA'NIN AVRUPA'YA GAZ SEVKİYATI HIZLA AZALIYOR
Gazprom'dan 19 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Kuzey Akım'da önceden planlanmış bakım nedeniyle 31 Ağustos'tan itibaren üç günlüğüne doğal gaz akışının durdurulacağı bildirilmişti.
Kuzey Akım, Yamal-Avrupa boru hattı ve Ukrayna'daki boru hatlarının yanı sıra Rus gazını Avrupa'ya taşıyan önemli hatlardan biri olarak biliniyor.
Ukrayna savaşının başlamasının ardından Yamal-Avrupa hattı üzerinden de sevkiyat tümüyle durdurulurken Ukrayna üzerinden sevkiyat da yaklaşık yarı yarıya azalmıştı.
Rus yetkililer, Avrupa'ya yönelik doğal gaz sevkiyatındaki sorunların yaptırımlar nedeniyle yaşandığını öne sürerken, Avrupalı yetkililer, Rusya'nın enerji kaynaklarını bir silah olarak kullandığını iddia ediyor.
RUS GAZININ AB'DEKİ PAYI YÜZDE 38
24 Şubat'ta başlayan savaşın öncesindeki verilere göre 27 üyeli Avrupa Birliği'nin kullandığı doğalgazın yüzde 38.1'i Rusya'dan geliyor. Çekya, Letonya gibi AB üyesi ülkelerde bu oran yüzde 100'e çıkıyor. Rus gazının Almanya'nın tüketimindeki payı ise yüzde 65. ABD bu oranının artmasının Rusya'nın elini siyasi olarak güçlendirdiğini düşünüyor.
BEYAZ SARAY: RUSYA ENERJİYİ SİLAH OLARAK KULLANIYOR
Beyaz Saray, Rusya'nın Kuzey Akım 1 doğal gaz boru hattının kapatmasının ardından, Rusya'nın 'enerjiyi Avrupa'ya baskı yapmak için bir araç olarak kullandığı' açıklamasını yaptı.
Ulusal Güvenlik Sözcüsü, "Rusya'nın enerjiyi Avrupalı tüketicilere karşı bir silah olarak kullanmaya devam etmesi ne yazık ki şaşırtıcı değil" dedi.
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