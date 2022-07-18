Gazprom'dan 'mücbir sebep' kesintisi

Reuters

Rus doğal gaz şirketi Gazprom'un, Avrupalı müşterilerine 'mücbir sebep' dolayısı ile gaz tedariki sağlamadığı ortaya çıktı.

Reuters'in haberine göre, Rus şirket elinde olmayan 'olağanüstü' koşullardan dolayı gaz tedariki sağlayamayacak.

Gazprom’un 14 Haziran’dan başlamak üzere en az bir büyük Avrupalı müşterisine 'mücbir sebep' bildiriminde bulunduğu belirtiliyor.

Şirket kaynaklarına dayandırılan gelişmeye göre, Gazprom tarafından bir büyük müşterisine yollanan mektupta şirketin 'olağanüstü' koşullar nedeniyle mücbir sebep öne sürülerek tedarik yükümlülüklerini yerine getiremeyeceği bildirildi.

Söz konusu mektubun Rusya’dan Almanya’ya sağlanan ana hat olan Kuzey Akım 1 boru hattıyla alakalı olduğu da edinilen bilgiler arasında.

Rusya’dan Almanya’ya gerçekleştirilen gaz akışı Temmuz ayı ortasında başlayan bakım çalışmaları nedeniyle azaltılmıştı. Söz konusu çalışmaların Perşembe günü bitmesi bekleniyordu.

Gazprom’un kararının, Rus fosil yakıt kullanımını 2027 yılına dek sonlandırmayı hedefleyen Avrupa ile Rusya arasındaki gerginliği derinleştireceği değerlendiriliyor.

Almanya Ekonomi Bakanlığı, konu ile ilgili yorum yapmaktan kaçındı.



