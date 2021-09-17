Gazino patronuna 'istek şarkı' kurşunu!

İHA

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, eğlenmek için gittiği gazinoda istediği şarkı çalınmayan kişi, işletme sahibinin içerisinde bulunduğu aracı kurşunladı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gece Pamukkale'nin Pınarkent Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir eğlence mekânında meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Nuri G. (43), gazinoda bir süre alkol aldıktan sonra sahneye gelerek müzisyenlerden istek şarkıda bulundu. İstediği parçanın çalınmaması üzerine öfkelenen Nuri G., hesabında fazla geldiğini ileri sürerek kavga çıkardı.

PATRONUN İÇİNDEKİ OTOMOBİLİ KURŞUNLADI

Gazinodaki görevliler tarafından zorla dışarıya çıkarılan Nuri G., aracına binip ayrılırken, önce işletmeye daha sonra işletme sahibinin de içinde bulduğu araca 6 el tabancayla ateş ederek olay yerinden kaçtı. İşletme sahibi silahlı saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Şüpheli Nuri G.'nin yakalanması için Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. JASAT'ın sıkı takibi sonucu 24 saat geçmeden saklandığı apartta yakalanan Nuri G., bir adet tabanca ve 99 adet tabanca mermisi ile birlikte gözaltına alındı.

DOLANDIRICILIK, YARALAMA VE SAHTECİLİK...

Dolandırıcılık, yaralama ve sahtecilik gibi suçlardan 15 dosyası bulunduğu ortaya çıkan Nuri G., ifadesinde istediği şarkı çalınmayınca öfkeye kapılarak suçu işlediğini kabul etti. İfade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, "Kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adliye çıkışında basın mensuplarının "Neden ateş ettiniz" sorusuna çıkan Nuri G., "Ya gidin arkadaş, çekecek bir şey mi bulamadınız" diyerek tepki gösterdi.