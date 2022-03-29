Gaziantep imsakiyesi 2022 Ramazan ayında hemen her ilde olduğu gibi Gaziantep il genelinde yaşayan tarafından da merak edilmektedir. Peki, Gaziantep imsak (sahur) saati ve Gaziantep iftar saati kaç? Başta belirtmekte fayda var ki Gaziantep iftar saati ve Gaziantep imsak (sahur) saati, Habertürk imsakiye sayfasında...

İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN