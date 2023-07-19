Gaziantep ve Antalya'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Gaziantep ve Antalya'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

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Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Durmuşlar Köyü mevkiinde orman yangını çıktı. Yangın sonrası bölgeden yoğun dumanlar yükselirken, alevlere çok sayıda ekip ile helikopter ve söndürme uçağı ile müdahale ediliyor. Öte yandan Antalya-Isparta il sınırında çıkan yangına müdahale ediliyor...

BURDUR'DA ORMAN YANGINI KONTROL ALTINDA

İHA'nın haberine göre Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangında 1 hektar alan zarar gördü.

FOTO: İHA

Bucak ilçesine bağlı Karaot köyünde çıkan orman yangınına, Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 4 uçak, 6 arazöz, 2 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı ile müdahalede bulunuldu. Ekiplerin havadan ve karadan yoğun çaba sarf ettiği yangın, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangında 1 hektar alan zarar gördü.

Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

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